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      Украина начинает подготовку к выходу из карантина уже на этой неделе, – Зеленский

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Пресслужба Володимира Зеленського

      Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничительные меры для борьбы с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее. Но Украина в течение недели с 4 по 10 мая начинает подготовку к выходу из карантина.

      Об шла речь на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирус. Состоялось мероприятие под председательством президента Владимира Зеленского, передает президентская пресс-служба.

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      Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям,
      – отметил Зеленский.

      От добавил, что Украина уже в течение текущей недели (4 – 10 мая) начинает подготовку к выходу из карантина. Как пояснил президент, бизнесу надо подготовиться к следующему: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей.

      Премьер-министр Денис Шмигаль, со своей стороны, отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия:

      • объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров),
      • салонов красоты,
      • автосалонов,
      • музеев,
      • библиотек,
      • других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

      Кабмин рассматривает также возможность открытия летних площадок кафе и ресторанов. Правда, местная власть может ограничивать их работу или закрывать, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

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      Зеленский также добавил, что ослабление карантинных мероприятий является необходимым для поддержания экономики Украины. Однако, в случае обострения эпидемиологической ситуации они могут их усилить снова. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила глобальное чрезвычайное положение.

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая.
      • Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
      • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
      • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки при условии, что те будут соблюдать санитарные нормы и требования от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
      • По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кафе и других заведений обслуживания.
      • Об ослаблении карантина задолго до официального начала объявили мэры Черкасс и Днепра.
      • По состоянию на 4 мая в Украине подтвердили 12 331 случай коронавируса. 1 619 пациентам удалось выздороветь. К сожалению, 303 человека умерли.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Президент Украины
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