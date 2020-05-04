Украина начинает подготовку к выходу из карантина уже на этой неделе, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничительные меры для борьбы с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее. Но Украина в течение недели с 4 по 10 мая начинает подготовку к выходу из карантина.

Об шла речь на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирус. Состоялось мероприятие под председательством президента Владимира Зеленского, передает президентская пресс-служба.

Советуем ознакомиться Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу

Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям,

– отметил Зеленский.

От добавил, что Украина уже в течение текущей недели (4 – 10 мая) начинает подготовку к выходу из карантина. Как пояснил президент, бизнесу надо подготовиться к следующему: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей.

Премьер-министр Денис Шмигаль, со своей стороны, отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия:

объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров),

салонов красоты,

автосалонов,

музеев,

библиотек,

других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Кабмин рассматривает также возможность открытия летних площадок кафе и ресторанов. Правда, местная власть может ограничивать их работу или закрывать, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Кстати Предприниматели устроили протест на Банковой, а затем двинулись к дому Зеленского: фото

Зеленский также добавил, что ослабление карантинных мероприятий является необходимым для поддержания экономики Украины. Однако, в случае обострения эпидемиологической ситуации они могут их усилить снова. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила глобальное чрезвычайное положение.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует до 11 мая .

, впоследствии его дважды продлевали. Сейчас он действует . Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина .

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее , чем предполагали.

, чем предполагали. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки при условии, что те будут соблюдать санитарные нормы и требования от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

при условии, что те будут соблюдать санитарные нормы и требования от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции. По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кафе и других заведений обслуживания .

. Об ослаблении карантина задолго до официального начала объявили мэры Черкасс и Днепра .

и . По состоянию на 4 мая в Украине подтвердили 12 331 случай коронавируса. 1 619 пациентам удалось выздороветь. К сожалению, 303 человека умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала