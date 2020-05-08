У Мінську 9 травня пройде без "Безсмертного полку": чому заборонили
Мінський міськвиконком відмовив трьом громадським організаціям у проведенні 9 травня акції "Безсмертний полк". Причина – складна ситуація з поширенням COVID-19. За проведення несанкціонованих заходів передбачена відповідальність.
Відмовили громадським організаціям у проведенні акцій у Мінському міському виконавчому комітеті, пише Tut.by.
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З метою профілактики та мінімізації поширення COVID-19, комітет рекомендує утриматися від масових заходів,
– йдеться у повідомленні.
Напередодні дозволити провести 9 травня акції "Безсмертний полк" до влади звернулися три громадські організації:
- "За Союз і комуністичну партію Союзу";
- Мінський міський комітет патріотичного ГО "Вітчизна";
- Мінська міська організація "За демократію, соціальний прогрес і справедливість".
У виконавчому комітеті також нагадали громадським організаціям, що за проведення несанкціонованих акцій їх можуть притягнути до відповідальності.
Та додали, що у 2020 році заходи пройдуть онлайн під гаслом "Безсмертний полк вдома". Це дасть можливість дотримуватися вимог соціального дистанціювання та самоізоляції.
Що таке "Безсмертний полк"? Російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року в Томську (Росія) трьома журналістами. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни.
Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна. У Білорусі акцію проводять з 2012 року.
Зверніть увагу! Станом на 8 травня у Білорусі офіційно зафіксували 20 тисяч 168 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 1116 людей, одужали – 5 тисяч 67.