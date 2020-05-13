Парад победил COVID: Лукашенко говорит, что количество пневмоний уменьшилось вдвое

После парада в Минске на 9 мая в стране стремительно уменьшилось количество пневмоний (аж вдвое) и не только, а в больницах появились дополнительные кровати для больных. Такие подсчеты сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

На белорусском телеканале ОНТ 12 мая транслировали выступление президента Беларуси Александра Лукашенко после одного из рабочих совещаний. Тема совещания к COVID-19 не имела отношения, но Лукашенко все же высказался по этому поводу.

Напомним На 9 мая в Минске несмотря на коронавирус таки состоялся парад: фото и видео

Прошлись парадом по пневмониях

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был уверен, что когда люди находятся на воздухе – это не хуже, чем когда они были бы где-то закрыты ", – убежден Лукашенко.

В то же время он признал, что знает о случаях болезни COVID-19 в белорусской армии и вообще, поэтому перед парадом "все-таки в душе, в сердце какая-то настороженность была". Однако, как считает лидер Беларуси, все прошло более чем хорошо.

Ну и что мы получили? В Минске вчера вдвое снизилось количество пневмоний. Я перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмонии прошлись,

– заявил Лукашенко.

Обрадовался он и потому, что белорусы после парада "получили дополнительное койко-место на всякий случай для больных". К сожалению, президент не уточнил, откуда у него эти данные и каким способом расчетов он руководствовался, озвучивая такие последствия парада.

На всякий случай напомним, что инкубационный период COVID-19 может длиться от 2 до 14 дней, но обычно это не менее 5 суток. Поэтому Лукашенко, вероятно, несколько поспешил с выводами о влиянии парада на рост или падение количества больных.

Беларусь – пример для всего мира

Лукашенко отдельно отметил, что белорусские методы борьбы с вирусом уже взяли в пример и Россия (которая "открыла строительный комплекс и промышленные предприятия"), и даже страны Запада (которые "потихоньку открылись, начала работать экономика и миллионы людей").

Отказ от самоизоляции и то, что люди работают, а не бездельничают, гораздо лучше спасает от болезни, чем жесткие ограничения . Такова позиция президента Беларуси.

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