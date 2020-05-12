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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Карантин мешает Лукашенко проводить выборы, – журналист объяснил ситуацию в Беларуси

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / sprotyv.info

В Беларуси провели парад по случаю 9 мая, на который собрались более 15 тысяч человек. Почему Александр Лукашенко решил проводить парад, но не вводить карантин в стране – читайте дальше.

Административные ресурсы просто "нагнали" участников и зрителей на этот парад, хотя обычно в этот день парады не проводились. Такое мнение в эфире 24 канала журналист "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

К теме Белорусская оппозиция отказывается участвовать в выборах во время пандемии

Он отметил, что 8 мая парламент Беларуси объявил очередные президентские выборы. Поэтому Лукашенко не хочет вводить национальный карантин, потому что спешит их провести.

Главная интрига года стала ясной. После 25 лет правления президента Лукашенко он снова хочет баллотироваться на очередной 5-летний срок. Коронавирус ему мешал бы проводить президентскую кампанию, если бы объявлен карантин,
– заявил Калиновский.

Журналист также отметил, что в других странах на время пандемии отменяют или переносят выборы, но Лукашенко на это не пошел.

"Он спешит, он хочет провести выборы до того, как начнется кризис из-за коронавируса. Из-за этого упадет экономика страны, она уже падает", – подчеркнул Калиновский.

Справка. Эпидемия в Беларуси пока что растет. Ежедневно там фиксируют примерно по тысяче инфицированных лиц. По официальным данным, 142 человека умерли. В целом подтвердили 24 873 случаев COVID-19.

Журналист также напомнил, что предвыборная кампания в Беларуси началась с репрессий активистов и журналистов. Их уже арестовали, они получили по 10 – 15 суток заключения. Даже те, кто хотел участвовать в избирательной кампании.

Смотрите видео интервью 24 канала с журналистом о ситуации в Беларуси:

Что известно о выборах в Беларуси?
В этом году в Беларуси планируют провести выборы 9 августа. Впрочем, в стране до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, но вместе с тем Беларусь даже не думает идти на карантин.

Сами выборы будут уже 6 по счету для Александра Лукашенко. Все 5 предыдущих он выиграл. Правда, только первые президентские выборы в Беларуси в 1994 году были признаны Западом как демократические.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Коронавирус COVID-19 Протесты Коронавирус в Украине 9 мая Журналисты Новости Беларуси Александр Лукашенко
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