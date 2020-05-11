Белорусская оппозиция отказывается участвовать в выборах во время пандемии
Двое ключевых конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси заявили, что не будут принимать в них участия. Все потому, что власть не приняла рекомендаций по изменению избирательного законодательства, а также из-за пандемии коронавируса.
В частности, об отказе участвовать в выборах уже заявили партия "Белорусский народный фронт "Возрождение". Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Партия не будет ни выдвигать собственного кандидата для участия в президентских выборах, ни поддерживать ни одного другого кандидата.
Свое решение в партии объяснили пандемией коронавируса. Еще одним аргументом было то, что белорусские власти проигнорировали призывы Европы и оппозиции к изменению избирательного законодательства.
Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственное и опасное. Это в то время, когда европейские страны откладывают выборы, даже с гораздо меньшим количеством больных,
– пояснили в партии.
Схожую позицию разделил и союзник БНФ – Белорусская партия левых "Справедливый мир", которая когда-то была "Партией коммунистов Белорусской". Там заявили, что выборы в условиях пандемии – это преступление.
Выборы в Беларуси: коротко
В этом году в Беларуси их предполагают провести 9 августа. Впрочем, в стране до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, но вместе с тем Беларусь даже не думает идти на карантин.
Что касается самих выборов, то они будут уже 6 для Александра Лукашенко. Все 5 предыдущих он выиграл. Правда только первые президентские выборы в Беларуси в 1994 году были признаны западом как демократические.
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