Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Білоруська опозиція відмовляється брати участь у виборах під час пандемії

- Читать новость на русском
Білоруська опозиція не хоче виборів під час пандемії
Білоруська опозиція не хоче виборів під час пандемії / kommersant.ru

Двоє ключових конкурентів Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі заявили що не братимуть у них участь. Усе через те, що влада не послухала рекомендацій змінювати виборче законодавство, а також через пандемію коронавірусу.

Зокрема, про відмову брати участь у виборах вже заявила партія "Білоруський народний фронт "Відродження". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Цікаво У Мінську затримали активістів з труною: відео

Партія не буде ні висувати власного кандидата для участі у президентських виборах, ні підтримувати жодного іншого кандидата.

Своє рішення у партії пояснили пандемією коронавірусу. Ще одним аргументом було те, що білоруська влада проігнорувала заклики Європи і опозиції до зміни виборчого законодавства.

Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії вкрай безвідповідальне і небезпечне. Це в той час, коли європейські країни відкладають вибори, навіть з набагато меншою кількістю хворих,
– пояснили у партії.

Схожу позицію поділив і союзник БНФ – Білоруська партія Лівих "Справедливий світ", яка колись була "Партією комуністів Білоруською". Там заявили, що вибори в умовах пандемії – це злочин.

Вибори у Білорусі: коротко

Цього року у Білорусі їх планують провести 9 серпня. Втім у країні досі активним є поширення коронавірусної інфекції, але разом з тим Білорусь навіть не думає йти на карантин.

Щодо самих виборів, то вони будуть вже 6 для Олександра Лукашенка. Усі 5 попередніх він виграв. Щоправда лише перші президентські вибори у Білорусі в 1994 році були визнані заходом як демократичні.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини Білорусі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
сьогодні , 16:00 Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
Мирослав Маринович
Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
сьогодні , 12:00 Стрес знищує знання: як обдурити мозок і згадати вивчене
Наталія Кадя
Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
сьогодні , 11:45 Зламаний локдаун: як Україна починає вихід з карантину
Михайло Дубинянський