У Мінську затримали активістів з труною: відео
У Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19.
Учасники акції прийшли до центру білоруської столиці з труною, після чого і їх затримали – повідомляє "Радіо Свобода".
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Троє хлопців та дівчина з громадської організації "Молодіжний блок" влаштували свою акцію перед генеральною репетицією параду у Мінську.
Вони пройшлися головним проспектом столиці з труною, розмахуючи білоруськими стягами. У цей часом проспектом проїжджала військова техніка, задіяна у репетиції параду.
Активістів заарештували ввечері біля їхніх будинків. Після допиту у відділку міліції їх відпустили.
Дивіться відео: у Мінську активісти пройшлися з труною
Що відомо про COVID-19 в Білорусі
- В Білорусі станом на 9 травня офіційно підтвердили 21 101 випадок зараження COVID-19.
- Від коронавірусу в країні померла 121 людина.
- Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
- Олександр Лукашенко та весь уряд країни майже ігнорують коронавірус та ситуацію в світі, прикладом чому є проведення параду.
- Насправді, більшість білорусів хочуть карантину й не підтримують рішення Олександра Лукашенка.