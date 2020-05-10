У Мінську затримали активістів з труною: відео

У Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19.

Учасники акції прийшли до центру білоруської столиці з труною, після чого і їх затримали – повідомляє "Радіо Свобода".

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Троє хлопців та дівчина з громадської організації "Молодіжний блок" влаштували свою акцію перед генеральною репетицією параду у Мінську.

Вони пройшлися головним проспектом столиці з труною, розмахуючи білоруськими стягами. У цей часом проспектом проїжджала військова техніка, задіяна у репетиції параду.

Активістів заарештували ввечері біля їхніх будинків. Після допиту у відділку міліції їх відпустили.

Дивіться відео: у Мінську активісти пройшлися з труною

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