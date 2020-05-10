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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Мінську затримали активістів з труною: відео

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Активісти з труною пройшлися Мінськом
Активісти з труною пройшлися Мінськом / Радіо Свобода

У Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19.

Учасники акції прийшли до центру білоруської столиці з труною, після чого і їх затримали – повідомляє "Радіо Свобода".

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Троє хлопців та дівчина з громадської організації "Молодіжний блок" влаштували свою акцію перед генеральною репетицією параду у Мінську.

Вони пройшлися головним проспектом столиці з труною, розмахуючи білоруськими стягами. У цей часом проспектом проїжджала військова техніка, задіяна у репетиції параду.

Активістів заарештували ввечері біля їхніх будинків. Після допиту у відділку міліції їх відпустили.

Дивіться відео: у Мінську активісти пройшлися з труною

Що відомо про COVID-19 в Білорусі

  • В Білорусі станом на 9 травня офіційно підтвердили 21 101 випадок зараження COVID-19.
  • Від коронавірусу в країні померла 121 людина.
  • Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
  • Олександр Лукашенко та весь уряд країни майже ігнорують коронавірус та ситуацію в світі, прикладом чому є проведення параду.
  • Насправді, більшість білорусів хочуть карантину й не підтримують рішення Олександра Лукашенка.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: 9 травня Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі
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