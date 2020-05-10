В Минске задержали активистов с гробом: видео

В Минске арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19.

Участники акции пришли в центр белорусской столицы с гробом, после чего их и задержали – сообщает "Радио Свобода".

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Трое парней и девушка из общественной организации "Молодежный блок" устроили свою акцию перед генеральной репетицией парада в Минске.

Они прошлись главным проспектом столицы с гробом, размахивая белорусскими флагами. В это время проспектом проезжала военная техника, задействованная в репетиции парада.

Активистов арестовали вечером возле их домов. После допроса в отделении милиции их отпустили.

Смотрите видео: в Минске активисты прошлись с гробом

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