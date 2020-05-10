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В Минске задержали активистов с гробом: видео

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Активисты с гробом прошлись Минском
Активисты с гробом прошлись Минском / Радио Свобода

В Минске арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19.

Участники акции пришли в центр белорусской столицы с гробом, после чего их и задержали – сообщает "Радио Свобода".

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Трое парней и девушка из общественной организации "Молодежный блок" устроили свою акцию перед генеральной репетицией парада в Минске.

Они прошлись главным проспектом столицы с гробом, размахивая белорусскими флагами. В это время проспектом проезжала военная техника, задействованная в репетиции парада.

Активистов арестовали вечером возле их домов. После допроса в отделении милиции их отпустили.

Смотрите видео: в Минске активисты прошлись с гробом

 

Что известно о COVID-19 в Беларуси

  • В Беларуси по состоянию на 9 мая официально подтвердили 21 101 случай заражения COVID-19.
  • От коронавируса в стране умерли 121 человек.
  • Жесткого карантина в Беларуси нет, а все люди живут обычной жизнью.
  • Александр Лукашенко и все правительство страны почти игнорируют коронавирус и ситуацию в мире, примером чему является проведение парада.
  • На самом деле, большинство белорусов хотят карантина и не поддерживают решение Александра Лукашенко.
Автор: Екатерина Козачинская
Теги: 9 мая Коронавирус COVID-19 Новости Беларуси
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