В Минске задержали активистов с гробом: видео
В Минске арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19.
Участники акции пришли в центр белорусской столицы с гробом, после чего их и задержали – сообщает "Радио Свобода".
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Трое парней и девушка из общественной организации "Молодежный блок" устроили свою акцию перед генеральной репетицией парада в Минске.
Они прошлись главным проспектом столицы с гробом, размахивая белорусскими флагами. В это время проспектом проезжала военная техника, задействованная в репетиции парада.
Активистов арестовали вечером возле их домов. После допроса в отделении милиции их отпустили.
Смотрите видео: в Минске активисты прошлись с гробом
Что известно о COVID-19 в Беларуси
- В Беларуси по состоянию на 9 мая официально подтвердили 21 101 случай заражения COVID-19.
- От коронавируса в стране умерли 121 человек.
- Жесткого карантина в Беларуси нет, а все люди живут обычной жизнью.
- Александр Лукашенко и все правительство страны почти игнорируют коронавирус и ситуацию в мире, примером чему является проведение парада.
- На самом деле, большинство белорусов хотят карантина и не поддерживают решение Александра Лукашенко.
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