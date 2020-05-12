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Массовые аресты в Беларуси: задержали более 100 оппозиционных блогеров и журналистов

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Более 100 активистов задержали в Беларуси
Более 100 активистов задержали в Беларуси / bbc.com/

Белорусские правозащитники сообщили, что перед Днем победы и после него задержали более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов, критикующих действующую власть. Задержанные участвовали в онлайн-стримах относительно ситуации в различных регионах страны.

Об этом пишет BBC со ссылкой на правозащитный центр "Весна" и Белорусскую ассоциацию журналистов.

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Среди задержанных был блогер Сергей Петрухин, которому инкриминируют нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Его отправили в камеру на 15 суток, не дождавшись, пока в суд приедет бригада скорой помощи.

Во время судебного заседания у блогера обнаружили повышенную температуру до 37,7 градусов. Петрухин рассказал журналистам и правозащитникам, что в изоляторе временного содержания вместе с ним были и другие люди с повышенной температурой, и туда даже приезжала "скорая".

По словам знакомых блогера, у парня есть симптомы COVID-19, однако никто не проводит тестирование.

Сергій Петрухін Білорусь
Сергей Петрухин / Фото "Радио Свобода"

Мужчину задержали, когда он ехал на встречу с другим блогером – Сергеем Тихановским. Последний часто критикует политику президента Александра Лукашенко и жизнь в стране в своих стримах.

Тихановского взяли под стражу еще 6 мая в Могилевом. В частности, пытались также задержать подписчиков его канала, с которыми блогер встречался, однако этому помешали зрители.

Сергій Тихоновський Білорусь
Сергей Тихановский / Фото Белорусское частное агентство новостей

В разных регионах Беларуси прошли акции протеста с требованием освободить Тихановского. Во время митингов правоохранители задержали его коллег-блогеров, зрителей ютуб-канала и журналистов, освещавших протесты.

Известно, что сторонников блогера также задержали в Бобруйске, когда они пытались организовать своеобразный "антипарад" ко Дню победы в противовес официальному параду в Минске.

Справка. Недавно в Минске арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19. Они прошлись по столице с гробом в руках. 

Автор: Марина Васильева
Теги: Коронавирус COVID-19 Арест 9 мая Протесты Новости Беларуси
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