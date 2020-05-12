Масові арешти в Білорусі: затримали понад 100 опозиційних блогерів та журналістів

Білоруські правозахисники повідомили, що перед Днем перемоги та після нього затримали понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та підписників каналів, що критикують чинну владу. Затримані брали участь в онлайн-стрімах про ситуацію в різних регіонах країни.

Про це пише BBC з посиланням на правозахисний центр "Весна" та Білоруську асоціацію журналістів.

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Серед затриманих був блогер Сергій Петрухін, якому інкримінують порушення порядку організації та проведення масових заходів. Його відправили до камери на 15 діб, не дочекавшись, поки в суд приїде бригада швидкої допомоги.

Під час судового засідання у блогера виявили підвищену температуру до 37,7 градусів. Петрухін розповів журналістам і правозахисникам, що в ізоляторі тимчасового тримання разом з ним були й інші люди з підвищеною температурою, і туди навіть приїжджала "швидка".

За словами знайомих блогера, у хлопця є симптоми COVID-19, однак ніхто не проводить тестування.



Сергій Петрухін / Фото "Радіо Свобода"

Чоловіка затримали, коли він їхав на зустріч із іншим блогером – Сергієм Тихановським. Останній часто критикує політику президента Олександра Лукашенка та життя у країні у своїх стрімах.

Тихановського взяли під варту ще 6 травня під Могилевом. Зокрема, намагались також затримати підписників його каналу, з якими блогер зустрічався, однак цьому завадили глядачі.



Сергій Тихановський / Фото Білоруське приватне агентство новин

У різних регіонах Білорусі пройшли акції протесту з вимогою звільнити Тихановського. Під час мітингів правоохоронці затримали його колег-блогерів, глядачів ютуб-каналу та журналістів, які висвітлювали протести.

Відомо, що прихильників блогера також затримали у Бобруйську, коли вони намагались організувати своєрідний "антипарад" до Дня перемоги на противагу офіційному параду у Мінську.

Довідка. Нещодавно у Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19. Вони пройшлися столицею з труною в руках.