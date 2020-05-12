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Масові арешти в Білорусі: затримали понад 100 опозиційних блогерів та журналістів

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Понад 100 активістів затримали у Білорусі
Понад 100 активістів затримали у Білорусі / bbc.com/

Білоруські правозахисники повідомили, що перед Днем перемоги та після нього затримали понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та підписників каналів, що критикують чинну владу. Затримані брали участь в онлайн-стрімах про ситуацію в різних регіонах країни.

Про це пише BBC з посиланням на правозахисний центр "Весна" та Білоруську асоціацію журналістів.

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Серед затриманих був блогер Сергій Петрухін, якому інкримінують порушення порядку організації та проведення масових заходів. Його відправили до камери на 15 діб, не дочекавшись, поки в суд приїде бригада швидкої допомоги.

Під час судового засідання у блогера виявили підвищену температуру до 37,7 градусів. Петрухін розповів журналістам і правозахисникам, що в ізоляторі тимчасового тримання разом з ним були й інші люди з підвищеною температурою, і туди навіть приїжджала "швидка".

За словами знайомих блогера, у хлопця є симптоми COVID-19, однак ніхто не проводить тестування.

Сергій Петрухін Білорусь
Сергій Петрухін / Фото "Радіо Свобода"

Чоловіка затримали, коли він їхав на зустріч із іншим блогером – Сергієм Тихановським. Останній часто критикує політику президента Олександра Лукашенка та життя у країні у своїх стрімах.

Тихановського взяли під варту ще 6 травня під Могилевом. Зокрема, намагались також затримати підписників його каналу, з якими блогер зустрічався, однак цьому завадили глядачі.

Сергій Тихоновський Білорусь
Сергій Тихановський / Фото Білоруське приватне агентство новин

У різних регіонах Білорусі пройшли акції протесту з вимогою звільнити Тихановського. Під час мітингів правоохоронці затримали його колег-блогерів, глядачів ютуб-каналу та журналістів, які висвітлювали протести.

Відомо, що прихильників блогера також затримали у Бобруйську, коли вони намагались організувати своєрідний "антипарад" до Дня перемоги на противагу офіційному параду у Мінську.

Довідка. Нещодавно у Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19. Вони пройшлися столицею з труною в руках.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Коронавірус COVID-19 Арешт 9 травня Протести Новини Білорусі
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