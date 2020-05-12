Карантин заважає Лукашенку проводити вибори, – журналіст пояснив ситуацію в Білорусі

У Білорусі провели парад із нагоди 9 травня, на який зібралися понад 15 тисяч людей. Чому Олександр Лукашенко вирішив проводити парад, але не запроваджувати карантин у країні – читайте далі.

Адміністративні ресурси просто "нагнали" учасників та глядачів на цей парад, хоча зазвичай у цей день паради не проводили. Таку думку в ефірі 24 каналу журналіст "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Він наголосив, що 8 травня парламент Білорусі оголосив чергові президентські вибори. Тому Лукашенко не хоче запроваджувати національний карантин, бо поспішає їх провести.

Головна інтрига року стала ясною. Після 25 років правління президента Лукашенка він знову хоче балотуватись на черговий 5-річний термін. Коронавірус йому заважав би проводити президентську кампанію, якщо було б оголошено карантин,

– заявив Калиновський.

Журналіст також зазначив, що в інших країнах на час пандемії скасовують чи переносять вибори, але Лукашенко на це не пішов.

"Він поспішає, він хоче провести вибори до того, як почнеться криза через коронавірус. Через це впаде економіка країни, вона вже падає", – підкреслив Калиновський.

Довідка. Епідемія в Білорусі наразі зростає. Щодня там фіксують приблизно по тисячі інфікованих осіб. За офіційними даними, 142 людини померли. Загалом підтвердили 24 873 випадків COVID-19.

Журналіст також нагадав, що передвиборча кампанія в Білорусі почалась із репресій активістів та журналістів. Їх уже заарештували, вони відбувають по 10 – 15 діб у в'язниці. Навіть ті, хто хотів брати участь у виборчій кампанії.

Дивіться відео 24 каналу розмови із журналістом щодо ситуації у Білорусі:

Що відомо про вибори в Білорусі?Цього року в Білорусі планують провести вибори 9 серпня. Втім у країні досі активно поширюється коронавірусна інфекція, але разом із тим Білорусь навіть не думає йти на карантин.



Самі вибори будуть уже 6 за рахунком для Олександра Лукашенка. Усі 5 попередніх він виграв. Щоправда, лише перші президентські вибори в Білорусі в 1994 році були визнані Заходом як демократичні.