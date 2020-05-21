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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Придется еще побарахтаться: Лукашенко о конце пандемии COVID-19 в Беларуси

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая спрогнозировал, что сложная эпидситуация с коронавирусом в Беларуси сохранится еще месяц. Он призвал никого не расслабляться.

Лукашенко также похвалил врачей и Минздрав Беларуси. Об этом сообщает госагентство "БелТА".

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Глава Беларуси отметил, что нынешние показатели свидетельствуют о том, что ситуация постепенно улучшается.

Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Надо держаться из всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель – смертность,
– сказал он.

Какова ситуация с коронавирусом в Беларуси

  • По состоянию на 21 мая в стране зафиксировали 33 371 случай COVID-19. В течение суток заболели еще 945 человек. В то же время от коронавируса в Беларуси уже умерли 185 человек.
  • Количество больных в Беларуси значительно выросло в течение последних дней. В то же время жесткого карантина в стране до сих пор нет, люди живут обычной жизнью.
  • СМИ сообщают, что на самом деле белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко сумасшедшим. Десятки тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.
  • Ранее ВОЗ настаивала на срочном усилении социального дистанцирования в Беларуси. Ведь темпы прироста новых случаев коронавируса в стране являются одними из самых высоких.

К теме Парад преодолел COVID: Лукашенко говорит, что количество пневмоний уменьшилась вдвое

Как на коронавирус реагирует Лукашенко?Белорусский президент неоднократно с иронией отзывался о пандемии COVID-19. Ранее он говорил, что побороть инфекцию можно водкой и трактором. А также называл глупостью ношение детьми масок в школах.

По его словам, после проведения парада в Минске 9 мая количество заболевших пневмонией уменьшилась вдвое.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Александр Лукашенко Новости Беларуси
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