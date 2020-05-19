В Беларуси не зарегистрировали кандидатов на выборы, потому что они якобы пришли с коронавирусом

В августе 2020 года в Беларуси планируют провести президентские выборы. ЦИК на заседании 19 мая отказала в регистрации сторонникам оппозиционера Николая Статкевича. Их обвинили в попытке заразить комиссию коронавирусом.

Почему ЦИК не зарегистрировала кандидатов на выборы Среди отклоненных заявок – те, которые подали сторонники оппозиционного политика, лидера незарегистрированной социал-демократической партии Николая Статкевича, пишет "Радио Свобода". К теме Президент навеки: Лукашенко баллотируется в шестой раз Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что соратники Статкевича хотели заразить сотрудников ЦИК коронавирусом. По ее словам, в группе оппозиционеров был человек с положительным тестом на COVID-19. Пока неизвестна реакция самих активистов на обвинения. Что известно о заявках в ЦИК 19 мая комиссия зарегистрировала всего одну инициативную группу, которую представляет заместительница председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.

В целом поступило 55 заявок от потенциальных кандидатов. Это рекордное количество за всю историю президентских кампаний в стране.

Принимать их закончили 15 мая. Тогда ЦИК рассмотрела 14 заявок, зарегистрировала четыре группы, включая действующего президента Александра Лукашенко. Кому отказали в регистрации Блогеру Сергею Тихановскому – ведет популярный ютуб-канал "Страна для жизни".

Накануне арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19. Среди них – Тихановского. После этого начались акции в его поддержку. 18 мая ему назначили второй административный арест на 15 суток. Что известно о выборах в Беларуси Парламент утвердил дату очередных выборов президента – 9 августа. Предвыборная кампания проходит в условиях эпидемии коронавируса. Между тем общенациональный карантин не вводили.

С 4 по 8 августа состоится досрочное голосование.

Оппозиция выступила с заявлениями об отказе от участия в выборах.