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В Беларуси не зарегистрировали кандидатов на выборы, потому что они якобы пришли с коронавирусом

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Выборы в Беларуси: кандидатов не зарегистрировали из-за COVID-19
Оппозиционер Николай Статкевич, сторонникам которого отказали в регистрации / ua.krymr.com

В августе 2020 года в Беларуси планируют провести президентские выборы. ЦИК на заседании 19 мая отказала в регистрации сторонникам оппозиционера Николая Статкевича. Их обвинили в попытке заразить комиссию коронавирусом.

Почему ЦИК не зарегистрировала кандидатов на выборы

Среди отклоненных заявок – те, которые подали сторонники оппозиционного политика, лидера незарегистрированной социал-демократической партии Николая Статкевича, пишет "Радио Свобода".

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Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что соратники Статкевича хотели заразить сотрудников ЦИК коронавирусом.

По ее словам, в группе оппозиционеров был человек с положительным тестом на COVID-19. Пока неизвестна реакция самих активистов на обвинения.

Что известно о заявках в ЦИК

  • 19 мая комиссия зарегистрировала всего одну инициативную группу, которую представляет заместительница председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.
  • В целом поступило 55 заявок от потенциальных кандидатов. Это рекордное количество за всю историю президентских кампаний в стране.
  • Принимать их закончили 15 мая. Тогда ЦИК рассмотрела 14 заявок, зарегистрировала четыре группы, включая действующего президента Александра Лукашенко.

Кому отказали в регистрации

  • Блогеру Сергею Тихановскому – ведет популярный ютуб-канал "Страна для жизни".
  • Накануне арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19. Среди них – Тихановского. После этого начались акции в его поддержку. 18 мая ему назначили второй административный арест на 15 суток.

Что известно о выборах в Беларуси

  • Парламент утвердил дату очередных выборов президента – 9 августа. Предвыборная кампания проходит в условиях эпидемии коронавируса. Между тем общенациональный карантин не вводили.
  • С 4 по 8 августа состоится досрочное голосование.
  • Оппозиция выступила с заявлениями об отказе от участия в выборах.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики
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