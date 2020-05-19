У Білорусі не зареєстрували кандидатів на вибори, бо вони начебто прийшли з коронавірусом

У серпні 2020 року у Білорусі планують провести президентські вибори. ЦВК на засіданні 19 травня відмовила у реєстрації прихильникам опозиціонера Миколи Статкевича. Їх звинуватили у спробі заразити комісію коронавірусом.

Чому ЦВК не зареєструвала кандидатів на вибори Серед відхилених заявок – ті, які подали прихильники опозиційного політика, лідера незареєстрованої соціал-демократичної партії Миколи Статкевича, пише "Радіо Свобода". До теми Президент навіки: Лукашенко вшосте балотується Голова ЦВК Лідія Єрмошина заявила, що соратники Статкевича хотіли заразити співробітників ЦВК коронавірусом. За її словами, в групі опозиціонерів була людина з позитивним тестом на COVID-19. Наразі невідома реакція самих активістів на звинувачення. Що відомо про заявки до ЦВК 19 травня комісія зареєструвала лише одну ініціативну групу , яка представляє заступниця голови Асоціації вантажоперевізників "Регіон 8" Наталія Кисіль.

, яка представляє заступниця голови Асоціації вантажоперевізників "Регіон 8" Наталія Кисіль. Загалом надійшло 55 заявок від потенційних кандидатів. Це рекордна кількість за всю історію президентських кампаній в країні.

від потенційних кандидатів. Це рекордна кількість за всю історію президентських кампаній в країні. Приймати їх завершили 15 травня. Тоді ЦВК розглянула 14 заявок, зареєструвала чотири групи, зокрема чинного президента Олександра Лукашенка. Кому відмовили у реєстрації Блогеру Сергієві Тихановському – веде популярний ютуб-канал "Країна для життя".

– веде популярний ютуб-канал "Країна для життя". Напередодні арештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19. Серед них – Тихановського. акції на його підтримку. 18 травня йому призначили другий адміністративний арешт на 15 діб. Що відомо про вибори у Білорусі Парламент затвердив дату чергових виборів президента – 9 серпня . Передвиборча кампанія проходить в умовах епідемії коронавірусу. Водночас загальнонаціональний карантин не вводили.

. Передвиборча кампанія проходить в умовах епідемії коронавірусу. Водночас загальнонаціональний карантин не вводили. З 4 по 8 серпня відбудеться дострокове голосування.

Опозиція виступила зі заявами про відмову від участі у виборах.