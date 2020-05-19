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У Білорусі не зареєстрували кандидатів на вибори, бо вони начебто прийшли з коронавірусом

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Вибори у Білорусі: кандидатів не зареєстрували через COVID-19
Опозиціонер Микола Статкевич, прихильникам якого відмовили у реєстрації / ua.krymr.com

У серпні 2020 року у Білорусі планують провести президентські вибори. ЦВК на засіданні 19 травня відмовила у реєстрації прихильникам опозиціонера Миколи Статкевича. Їх звинуватили у спробі заразити комісію коронавірусом.

Чому ЦВК не зареєструвала кандидатів на вибори

Серед відхилених заявок – ті, які подали прихильники опозиційного політика, лідера незареєстрованої соціал-демократичної партії Миколи Статкевича, пише "Радіо Свобода".

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Голова ЦВК Лідія Єрмошина заявила, що соратники Статкевича хотіли заразити співробітників ЦВК коронавірусом.

За її словами, в групі опозиціонерів була людина з позитивним тестом на COVID-19. Наразі невідома реакція самих активістів на звинувачення.

Що відомо про заявки до ЦВК

  • 19 травня комісія зареєструвала лише одну ініціативну групу, яка представляє заступниця голови Асоціації вантажоперевізників "Регіон 8" Наталія Кисіль.
  • Загалом надійшло 55 заявок від потенційних кандидатів. Це рекордна кількість за всю історію президентських кампаній в країні.
  • Приймати їх завершили 15 травня. Тоді ЦВК розглянула 14 заявок, зареєструвала чотири групи, зокрема чинного президента Олександра Лукашенка.

Кому відмовили у реєстрації

  • Блогеру Сергієві Тихановському – веде популярний ютуб-канал "Країна для життя".
  • Напередодні арештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19. Серед них – Тихановського. Після цього розпочалися акції на його підтримку. 18 травня йому призначили другий адміністративний арешт на 15 діб.

Що відомо про вибори у Білорусі

  • Парламент затвердив дату чергових виборів президента – 9 серпня. Передвиборча кампанія проходить в умовах епідемії коронавірусу. Водночас загальнонаціональний карантин не вводили.
  • З 4 по 8 серпня відбудеться дострокове голосування.
  • Опозиція виступила зі заявами про відмову від участі у виборах.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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