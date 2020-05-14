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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Президент навіки: Лукашенко вшосте балотується

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Олександр Лукашенко балотується в президенти Білорусі
Олександр Лукашенко вкотре балотується у президенти / Getty Images

Президентські вибори у Білорусі заплановані на 9 серпня. Олександр Лукашенко офіційно став кандидатом уже на шостий президентський термін.

Документи на реєстрацію від ініціативної групи з висунення Олександра Лукашенка були передані до ЦВК 14 травня, повідомляє пресслужба відомства.

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Напередодні білоруські політичні партії, які позиціюють себе як опозиційні до чинного глави держави, відмовилися від участі у чергових президентських виборах.

Наразі у ЦВК наразі зареєстрували 16 потенційних кандидатів у президенти Білорусі.

Кандидати у президенти Білорусі:

  • Олександр Лукашенко. 
  • Олена Анісім – депутатка Палати представників VI скликання.
  • Олег Гайдукевич – депутат Палати представників VII скликання, голова Ліберально-демократичної партії.
  • Сергій Черечень – Голова партії Білоруська соціал-демократична Грамада.
  • Олександр Богданович – безпартійний.
  • Сергій Тіхановський – білоруський блогер, автор ютуб-каналу "Країна для життя".
  • Валерій Цепкало – білоруський державний діяч і дипломат.
  • Андрій Дмитрієв – Співголова громадського об'єднання "Говори правду".
  • Володимир Провальський – підприємець.
  • Наталя Кисіль – підприємець, заступник директора транспортної компанії з вантажоперевезень;
  • Юрій Ганцевич – фермер-блогер.
  • Микола Статкевич – лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії.

Зауважимо, що Олександр Лукашенко вже керує країною 26 років.

Що відомо про вибори в Білорусі? Цього року в Білорусі планують провести вибори 9 серпня попри пандемію коронавірусу.Самі вибори будуть уже 6 за рахунком для Олександра Лукашенка, усі 5 попередніх він виграв.Лише перші президентські вибори в Білорусі в 1994 році були визнані Заходом як демократичні.

Попередні президентські вибори в Білорусі відбулося 11 жовтня 2015 року. Явка виборців на президентських виборах склала 86,75%. Лукашенко залишається президентом Білорусі з 1994 року.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини політики
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