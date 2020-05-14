Президент навеки: Лукашенко в шестой раз баллотируется

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко официально стал кандидатом уже на шестой президентский срок.

Документи на реєстрацію від ініціативної групи з висунення Олександра Лукашенка були передані до ЦВК 14 травня, повідомляє пресслужба відомства.

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Напередодні білоруські політичні партії, які позиціюють себе як опозиційні до чинного глави держави, відмовилися від участі у чергових президентських виборах.

Наразі у ЦВК наразі зареєстрували 16 потенційних кандидатів у президенти Білорусі.

Кандидати у президенти Білорусі:

Олександр Лукашенко.

Олена Анісім – депутатка Палати представників VI скликання.

Олег Гайдукевич – депутат Палати представників VII скликання, голова Ліберально-демократичної партії.

Сергій Черечень – Голова партії Білоруська соціал-демократична Грамада.

Олександр Богданович – безпартійний.

Сергій Тіхановський – білоруський блогер, автор ютуб-каналу "Країна для життя".

Валерій Цепкало – білоруський державний діяч і дипломат.

Андрій Дмитрієв – Співголова громадського об'єднання "Говори правду".

Володимир Провальський – підприємець.

Наталя Кисіль – підприємець, заступник директора транспортної компанії з вантажоперевезень;

Юрій Ганцевич – фермер-блогер.

Микола Статкевич – лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії.

Зауважимо, що Олександр Лукашенко вже керує країною 26 років.

Що відомо про вибори в Білорусі? Цього року в Білорусі планують провести вибори 9 серпня попри пандемію коронавірусу.Самі вибори будуть уже 6 за рахунком для Олександра Лукашенка, усі 5 попередніх він виграв.Лише перші президентські вибори в Білорусі в 1994 році були визнані Заходом як демократичні.



Попередні президентські вибори в Білорусі відбулося 11 жовтня 2015 року. Явка виборців на президентських виборах склала 86,75%. Лукашенко залишається президентом Білорусі з 1994 року.