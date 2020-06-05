Граждане Белоруссии 9 августа пойдут выбирать себе президента. Судя по тому, что происходит там прямо сейчас, Александр Лукашенко впервые за 26 лет обречен на поражение. Более того, если он попытается мухлевать с результатами, то наверняка получит самый настоящий Майдан в центре Минска.

Нынешняя предвыборная кампания в Белоруссии стала самой необычной за всю историю этой страны. Дело в том, что люди проснулись от многолетней спячки. Об этом говорится в видеоблоге безумный мир на 24 канале.

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За четверть века своего правления Александр Лукашенко старательно прививал своим землякам комплекс "выученной беспомощности".

Из каждого утюга пропаганда без конца вбивала людям в голову одно и то же: "Не пытайтесь что-то изменить", "любое сопротивление бесполезно", "Лукашенко –навсегда", "вы одиноки, вы отщепенцы, вас никто не поддержит, 90% за власть".

И это работало. Люди постепенно забыли о политике, стали считать ее грязным и опасным делом, в котором ничего нельзя поменять, а только испачкаться или даже погубить себя. Апатия захватила страну.

Белорусская ЦИК ожидала, что в 2020 году, как и всегда, явка на выборах будет ничтожной. Причина простая: реальный рейтинг Лукашенко – примерно 3%, за него никто голосовать не хочет.

Но при этом люди не верят, что оппозиция может победить. Да и не было там серьезной оппозиции. Соответственно, никто на выборы никто и не ходил.

Поэтому, чтобы придать процессу видимость легитимности, власть даже разрешила людям голосовать не по месту жительства. Смысл в том, чтобы гигантскую явку при пустых участках потом объяснить голосованием дачников.



Александр Лукашенко / Фото EPA

Серьезно, у них такой план был. Сами же они хотели собрать пустые бюллетени, поставить там галочки за Лукашенко – и все. Шестой срок готов! Но эпидемия коронавируса спутала все планы.

Отставка правительства

Пару дней назад в Минске произошло важное политическое событие. Президент отправил в отставку правительство страны.

По словам самого Лукашенко, он хочет назначить новый состав правительства прямо перед президентскими выборами, чтобы люди могли заранее посмотреть, кто будет проводить экономическую политику страны в последующие годы. Звучит логично.

Лукашенко решил отправить в отставку правительство Беларуси: смотрите видео



Однако по мнению местных политологов, реальная причина совсем иная. Лукашенко хочет свалить на уходящее правительство вину за кошмарную ситуацию в стране, чтобы хоть немного повысить свой рейтинг.

Экономика фактически развалена. Она базировалась на перепродаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти. Когда из-за пандемии упал спрос на бензин, Белоруссия лишилась главного и почти единственного источника валюты.

Да и сама пандемия очень сильно ударила по стране. Лукашенко, как и многие другие диктаторы, объявил коронавирус выдумкой и болезнью, которая не страшнее обычного гриппа.

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В результате только по официальным данным, в Белоруссии заразилось 45 000 человек – это в два раза больше, чем в Украине, которая в 4 раза больше по населению.

Справка. По состоянию на 5 июня в стране зафиксировали 46 868 случай COVID-19. 22 066 пациентов смогли вылечиться от болезни. В то же время от коронавируса в Беларуси уже умерли 259 человек.

Лукашенко отчаянно врет и изворачивается, лишь бы не признавать массовую смертность. Но если предположить, что белорусская медицина так же хороша, как голландская, то в там умерли никак не меньше 4 500 человек.

Я же осмелюсь предположить, что в Витебске и Гродно больницы несколько хуже, чем в Гааге и Роттердаме, поэтому и реальная смертность от коронавируса там существенно выше.

Кстати, сам Лукашенко тщательно оберегает свое здоровье и меньше чем на 3 метра к простым людям не подходит.

По сути дела, страна впервые за 26 лет его правления столкнулась с действительно серьезным кризисом. И Лукашенко, который любит стиль мачо, в жизни показал максимально слабым и бесполезным лидером.

Появление оппозиции

Собственно, это и стало источником его проблем. В последние несколько недель в Белоруссии происходит очень интересный процесс. Наступивший кризис как будто разбудили местных жителей от очень долгого летаргического сна.

Они протирают глаза, смотрят по сторонам и приходят в ужас от того, что в их стране царит политическая диктатура, экономический коллапс, коронавирусная эпидемия.

Страх и удивление сменяются злостью, а злость дает силы для действий. Впервые за долгое время всей страной не просто готовы действовать – они УЖЕ действуют.

Еще в начале 2020 года ожидалось, что очередные президентские выборы пройдут, примерно так же, как и 5 предыдущих. На участки придет полторы калеки, они проголосуют за Лукашенко, после чего ЦИК объявит о его триумфальной победе при огромной явке. Все, конец истории.

Но в этот раз все пошло не так. Когда Лукашенко привел страну к пропасти, там тут же появилась самая настоящая оппозиция. Одним из ее лидеров стал популярный видеоблогер Сергей Тихановский.

У него 220 тысяч подписчиков в ютубе, что для Белоруссии довольно много. Это человек нагловатый, смелый, уверенный в себе.



Видеоблогер Сергей Тихановский / Фото "Белапан"

Многим белорусам он напомнил самого Лукашенко образца 1994 года, когда он шел против старой номенклатуры и стал президентом впервые.

Тихановский придумал для Лукашенко новое прозвище вместо почтительного "Бацька". Теперь белорусы из-за усов называют своего президента "тараканом". Символом борьбы против него стал обычный тапок.

Лукашенко это прозвище показалось настолько обидным, что по его приказу Тихановского посадили в тюрьму, якобы за нападение на милиционера.

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Поэтому он не смог прийти в ЦИК, чтобы зарегистрировать инициативную группу кандидата в президенты. Вместо него документы принесла его жена Светлана.

Ей в регистрации мужа отказали, но она не растерялась и тут же, на месте, подалась на регистрацию своей группы, а мужа вписала туда начальником штаба. ЦИК от растерянности не нашел оснований для отказа.



Светлана Тихановская / Скриншот видео

И тут началось самое интересное: по всей Белоруссии, в столице, в больших и малых городах, десятки тысяч людей стали выстраиваться в огромные очереди, чтобы подписаться за выдвижение Тихановской.

Это удивительное для Белоруссии событие. Раньше люди боялись открыто поддерживать оппозиционеров, а теперь эти километровые очереди стали настоящими митингами протеста.

Многие люди туда стали приносить свои старые тапки – как символ скорого избавления от таракана.

Масштабные акции протеста

Тут важно подчеркнуть, что белорусы сейчас выступают не столько за Тихановскую, сколько против Лукашенко. Именно поэтому они тут же подписываются и за нескольких других кандидатов от оппозиции.

Чем больше их будет, тем меньше шанс, что Лукашенко снимет с выборов всех остальных. Тут я хочу подчеркнуть: сознание людей поменялось. Они теперь не просто готовы действовать, чтобы поменять власть, они УЖЕ действуют.



Массовые протесты в Беларуси / Фото "Радио Свобода"

Когда люди отдают подписи за того или иного кандидата, они точно придут на выборы и проголосуют за оппозицию. Эпоха выученной беспомощности в Белоруссии закончилась.

Для Лукашенко, чей рейтинг около 3%, это очень плохие новости. Результат голосования легко подделать, когда явка маленькая, когда на участки никто не пришел, когда у тебя полно пустых бюллетеней.

Ну а если все эти бюллетени заполнены против тебя, тогда мухлевать становится намного сложнее. Ты неизбежно оставишь кучу следов своих махинаций. И люди эти следы увидят.

Опять же, для диктатора отлично, если люди во время выборов сидят дома. При подтасовке итогов таким людям и терять нечего, поскольку они не голосовали.

Но человек сходил, поставил за кандидата свою подпись, а потом еще сходил и проголосовал за него, то он и в третий раз выйдет – но уже на площадь. Чтобы защитить свой голос.

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Массовые протесты в Беларуси / Фото "Радио Свобода"

А вот это уже называется страшным для всех диктаторов словом "Майдан". И этого они боятся больше всего. Лукашенко развалил экономику, поругался и с Россией, и с Западом, устроил в стране мор, поэтому денег у него нет, а спасать его бесплатно никто не будет.

Ему сейчас очень страшно. Он боится, что в этот раз никакие махинации не помогут, что белорусы выйдут на улицы и заставят его отдать власть новому президенту.

1 июня Лукашенко встретился со своим главой КГБ. И публично рассказал ему свой самый главный страх:

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – говорил он.

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Хочу рассказать Лукашенко страшную тайну: будет майдан в Минске или не будет, решит только белорусский народ. Если он увидит, что какой-то усатый таракан пытается украсть итоги выборов, то белорусы придут на площадь с тапком. И таракана этого пришлепнут.