Лукашенко "запалював" з випускницями на балу під українську музику: відео
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня взяв участь у Республіканському балі випускників. Під час офіційної частини Лукашенко нагородив найкращих педагогів і студентів країни, а опісля білоруський президент пішов на танцювальний майданчик, де "відривався" разом з молодими випускниками.
Про участь Олександра Лукашенка у Республіканському балі випускників Білорусі повідомляє місцеве видання БелТА.
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Такий бал у наших північних сусідів є традиційним і проводиться щороку. У ньому беруть участь найкращі випускники унверситетів з усієї країни. Цьогоріч таких було майже 300.
Наступного дня після гулянки в мережу потрапило відео, де білоруський президент на танцювальному майданчику. В оточенні молодих студенток Олександр Лукашенко "запалював" на танцмайданчику.
Втім, що цікаво, танцювали білоруський президент з випускниками під українську музику. На кадрі помітно, як вони танцюють під народну пісню "Ти ж мене підманула". Ба більше, білоруська молодь і Лукашенко чудово знають цю пісню й активно підспівують.
Ще одним цікавим моментом є те, хто саме виконує цю пісню. На балі виступала українська співачка й колишня депутатка від "Партії регіонів" Таїсія Повалій. Тобто тут ідеальне все – не лише пісня, а й виконавиця, для якої та, здається, й була створена.
Лукашенко запалює під "Ти ж мене підманула": дивіться відео
Участь Лукашенка в Республіканському балі: дивіться відео