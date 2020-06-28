Президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня взяв участь у Республіканському балі випускників. Під час офіційної частини Лукашенко нагородив найкращих педагогів і студентів країни, а опісля білоруський президент пішов на танцювальний майданчик, де "відривався" разом з молодими випускниками.

Про участь Олександра Лукашенка у Республіканському балі випускників Білорусі повідомляє місцеве видання БелТА.

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Такий бал у наших північних сусідів є традиційним і проводиться щороку. У ньому беруть участь найкращі випускники унверситетів з усієї країни. Цьогоріч таких було майже 300.

Наступного дня після гулянки в мережу потрапило відео, де білоруський президент на танцювальному майданчику. В оточенні молодих студенток Олександр Лукашенко "запалював" на танцмайданчику.

Втім, що цікаво, танцювали білоруський президент з випускниками під українську музику. На кадрі помітно, як вони танцюють під народну пісню "Ти ж мене підманула". Ба більше, білоруська молодь і Лукашенко чудово знають цю пісню й активно підспівують.

Ще одним цікавим моментом є те, хто саме виконує цю пісню. На балі виступала українська співачка й колишня депутатка від "Партії регіонів" Таїсія Повалій. Тобто тут ідеальне все – не лише пісня, а й виконавиця, для якої та, здається, й була створена.

Лукашенко запалює під "Ти ж мене підманула": дивіться відео

Участь Лукашенка в Республіканському балі: дивіться відео