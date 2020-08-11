В метро Минска мужчина встал на рельсы с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". Впоследствии сотрудники метрополитена вытащили его оттуда.

В Минске, на станции метро "Октябрьская", 11 августа мужчина вышел на рельсы с табличкой "Прекратите калечить и убивать людей", сообщили в телеграмме Onliner.

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Протест длился примерно 5 минут.

Линию метро остановили. Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса, чтобы человек не пострадал. Впоследствии его вытащили оттуда. А работу метрополитена возобновили в обычном режиме.

Мужчина в метро Минска стоял на рельсах: видео

Напомним, вечером 9 августа люди начали выходить на улицы. Произошло это после того, как объявили предварительные результаты президентских выборов.

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