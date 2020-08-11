В минском метро мужчина встал на рельсы: что требовал и чем все закончилось – видео
В метро Минска мужчина встал на рельсы с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". Впоследствии сотрудники метрополитена вытащили его оттуда.
В Минске, на станции метро "Октябрьская", 11 августа мужчина вышел на рельсы с табличкой "Прекратите калечить и убивать людей", сообщили в телеграмме Onliner.
Читайте также Власти Беларуси признались: за второй день протестов задержали две тысячи человек
Протест длился примерно 5 минут.
Линию метро остановили. Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса, чтобы человек не пострадал. Впоследствии его вытащили оттуда. А работу метрополитена возобновили в обычном режиме.
Мужчина в метро Минска стоял на рельсах: видео
Напомним, вечером 9 августа люди начали выходить на улицы. Произошло это после того, как объявили предварительные результаты президентских выборов.
Узнайте больше Всенародная забастовка в Беларуси на предприятиях: силовики уже задерживают участников
Протесты в Беларуси: коротко
- Согласно данным экзитполов и предварительных результатов голосования, Александр Лукашенко набирает примерно 80%. Белорусы не верят в это: мол, поддержка была минимальная, а результаты в его пользу банально сфальсифицировали. Поэтому страну и охватили массовые протесты.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- В то же время сама оппозиционер Светлана Тихановская выехала в Литву. Она намекнула на то, что ее могли угрожать. Впоследствии она призвала протестующих "сдать оружие" и идти домой.