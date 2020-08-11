У метро Мінська чоловік став на рейки з плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". Згодом співробітники метрополітену витягли його звідти.

У Мінську, на станції метро "Жовтнева", 11 серпня чоловік вийшов на рейки з табличкою "Припиніть калічити і вбивати людей", повідомили у телеграмі Onliner.

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Протест тривав приблизно 5 хвилин.

Лінію метро зупинили. Співробітники метрополітену зняли напругу з контактної рейки, аби чоловік не постраждав. Згодом його витягли звідти. А роботу метрополітену відновили у звичному режимі.

Чоловік у метро Мінська стояв на рейках: відео

Нагадаємо, ввечері 9 серпня почали виходити на вулиці. Сталося це після того, як оголосили попередні результати президентських виборів.

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