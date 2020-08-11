У мінському метро чоловік став на рейки: що вимагав та чим все закінчилося – відео
У метро Мінська чоловік став на рейки з плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". Згодом співробітники метрополітену витягли його звідти.
У Мінську, на станції метро "Жовтнева", 11 серпня чоловік вийшов на рейки з табличкою "Припиніть калічити і вбивати людей", повідомили у телеграмі Onliner.
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Протест тривав приблизно 5 хвилин.
Лінію метро зупинили. Співробітники метрополітену зняли напругу з контактної рейки, аби чоловік не постраждав. Згодом його витягли звідти. А роботу метрополітену відновили у звичному режимі.
Чоловік у метро Мінська стояв на рейках: відео
Нагадаємо, ввечері 9 серпня почали виходити на вулиці. Сталося це після того, як оголосили попередні результати президентських виборів.
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Протести в Білорусі: коротко
- Відповідно до даних екзитполів та попередніх результатів голосування, Олександр Лукашенко набирає приблизно 80%. Білоруси не вірять у це: мовляв, підтримка була мінімальна, а результати на його користь банально сфальсифікували. Тому країну й охопили масові протести.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Водночас сама опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала в Литву. Вона натякнула на те, що її могли залякувати. Згодом вона закликала протестувальників "здати зброю" і йти додому.