Біля СІЗО в Мінську люди просили списки затриманих: силовики втекли – відео
Біля воріт СІЗО на Окрестина, де перебувають затримані під час протестів активісти, зібралися їхні родичі. Вони вимагали списків затриманих. Силовики відмовилися їх надавати та втекли.
Рідні та близькі затриманих у Мінську протестувальників зібралися 11 серпня поблизу слідчого ізолятора на Окрестина, повідомили у телеграмі NEXTA Live.
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Родичі вимагали надати список затриманих напередодні. Але силовики встали рогом. За що і отримали,
– йдеться у повідомленні.
Спалахнув конфлікт, люди почали штовхати силовиків. У результаті ті злякались і втекли від розлюченої групи людей.
Люди просили списки затриманих, силовики втекли: відео
Протести в Білорусі: коротко
- Відповідно до даних екзитполів та попередніх результатів голосування, Олександр Лукашенко набирає приблизно 80%. Білоруси не вірять у це: мовляв, підтримка була мінімальна, а результати на його користь банально сфальсифікували. Після цієї інформації ввечері 9 серпня люди вийшли на вулиці.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Водночас сама опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала в Литву. Вона натякнула на те, що її могли залякувати. Згодом вона закликала протестувальників "здати зброю" і йти додому.