Біля воріт СІЗО на Окрестина, де перебувають затримані під час протестів активісти, зібралися їхні родичі. Вони вимагали списків затриманих. Силовики відмовилися їх надавати та втекли.

Рідні та близькі затриманих у Мінську протестувальників зібралися 11 серпня поблизу слідчого ізолятора на Окрестина, повідомили у телеграмі NEXTA Live.

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Родичі вимагали надати список затриманих напередодні. Але силовики встали рогом. За що і отримали,

– йдеться у повідомленні.

Спалахнув конфлікт, люди почали штовхати силовиків. У результаті ті злякались і втекли від розлюченої групи людей.

Люди просили списки затриманих, силовики втекли: відео

Зверніть увагу! Офіційна влада Білорусі заявила, що затримала у другий день протестів (вечір 10 серпня та ніч 11) 2 тисячі активістів. За неофіційними даними, їх може бути у кілька разів більше.