Жителька Мінська розповіла, що ввечері 10 серпня у її квартиру кинули якийсь предмет, ймовірно, димову гранату. У результаті пошкоджені вікно та стеля. Але найголовніше – постраждала дитина, у неї мати виявила опіки на плечах.

У дім мирних жителів, ймовірно, кинули димову гранату

Квартира сім’ї, яка постраждала внаслідок протестів, виходить вікнами на станцію метро "Пушкінська" у Мінську, повідомляє телеграм-канал NEXTA.

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Жінка розповіла, що ввечері 11 серпня спостерігала з чоловіком за тим, що відбувається з вікон. А тоді о 23:00 у хату щось влетіло. Ймовірно, це була димова граната.

Під вікном впала якась дурниця. Чоловік крикнув: Газ! Біжи! Я повертаюся – у вікно влітає ще щось. Все заволокло димом,

– поділилася білоруска.

Вона підходила дитину в одну руку, іншою ж гасила подушку, яка почала горіти. Коли у квартирі була вже складно залишатися, сім’я вибігла з неї. Однак у ліфті теж все було в диму.

Постраждала дитина, пошкоджена квартира

Жінка розповідає, що її дитина сильно плакала. Лікарі сказали, що це стрес, бо фізично вона не постраждала.

Але вранці мати виявила у дитини опіки на плечі. "Мабуть, так іскри летіли", – додала місцева мешканка.

Постраждала й квартира – у вікні дірка, а стеля чорна. Саме від стелі металева болванка зрикошетила дитині на подушку на відстані приблизно 10 сантиметрів від її голови.

Наразі сім’я очікує на правоохоронців та надзвичайників. Згодом звертатимуться у прокуратуру.

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