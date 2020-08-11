"Металева болванка зрикошетила дитині на подушку": сім’я білорусів постраждала від протестів
Жителька Мінська розповіла, що ввечері 10 серпня у її квартиру кинули якийсь предмет, ймовірно, димову гранату. У результаті пошкоджені вікно та стеля. Але найголовніше – постраждала дитина, у неї мати виявила опіки на плечах.
У дім мирних жителів, ймовірно, кинули димову гранату
Квартира сім’ї, яка постраждала внаслідок протестів, виходить вікнами на станцію метро "Пушкінська" у Мінську, повідомляє телеграм-канал NEXTA.
Читайте також Біля СІЗО в Мінську люди просили списки затриманих: силовики втекли – відео
Жінка розповіла, що ввечері 11 серпня спостерігала з чоловіком за тим, що відбувається з вікон. А тоді о 23:00 у хату щось влетіло. Ймовірно, це була димова граната.
Під вікном впала якась дурниця. Чоловік крикнув: Газ! Біжи! Я повертаюся – у вікно влітає ще щось. Все заволокло димом,
– поділилася білоруска.
Вона підходила дитину в одну руку, іншою ж гасила подушку, яка почала горіти. Коли у квартирі була вже складно залишатися, сім’я вибігла з неї. Однак у ліфті теж все було в диму.
Постраждала дитина, пошкоджена квартира
Жінка розповідає, що її дитина сильно плакала. Лікарі сказали, що це стрес, бо фізично вона не постраждала.
Але вранці мати виявила у дитини опіки на плечі. "Мабуть, так іскри летіли", – додала місцева мешканка.
Постраждала й квартира – у вікні дірка, а стеля чорна. Саме від стелі металева болванка зрикошетила дитині на подушку на відстані приблизно 10 сантиметрів від її голови.
Наразі сім’я очікує на правоохоронців та надзвичайників. Згодом звертатимуться у прокуратуру.
Дізнайтеся більше Масові сутички у Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Протести в Білорусі: основне
- Відповідно до даних екзитполів та попередніх результатів голосування, Олександр Лукашенко набирає приблизно 80%. Білоруси не вірять у це: мовляв, підтримка була мінімальна, а результати на його користь банально сфальсифікували. Після цієї інформації ввечері 9 почалися масові протести.
- Вони продовжилися і наступного дня. Акції супроводжуються насильством силовиків.
- Приблизно сто людей (активісти та правоохоронці) постраждали. Відомо про щонайменше 5 тисяч затриманих.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Водночас сама опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала в Литву. Вона натякнула на те, що її могли залякувати. Згодом вона закликала протестувальників "здати зброю" і йти додому.