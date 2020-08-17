Олександр Лукашенко 17 серпня завітав на завод колісних тягачів. Там президента Білорусі супроводжували понад 250 охоронців.

Робітники Мінського заводу колісних тягачів розповіли, що Олександра Лукашенка супроводжували сотні охоронців. Про це повідомляє "Наша Ніва".

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Загалом на заводі було приблизно 250 охоронців президента, а за територією перебували й інші. Робітники розповіли, що Лукашенка майже одразу зустріли криками.

Довго стояли, чекали його на спеці. Потім він сказав кілька слів – почали кричати "Іди!",

– пояснив співробітник МЗКТ.

Ще один робітник розповів, що на зустрічі з Лукашенком були присутні 600 – 700 працівників заводу.

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Сварка Лукашенка з працівником заводу

Також під час свого візиту на Мінський завод Лукашенко встиг вступити у грубу сварку з працівниками. Відео перепалки оприлюднили у мережі. На кадрах видно, що Лукашенко проходить повз протестувальників, йому намагаються поставити запитання.

Не хвилюйтеся, я вас бити не буду. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один спровокує щось тут, розберемося жорстоко,

– заявив Лукашенко.

Далі очільник Білорусі почав говорити на підвищених тонах. В оточені своїх охоронців він наказав робітнику заводу опустити телефон.

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