Олександр Лукашенко заявив, що людей, які долучаються до загальнонаціонального страйку, потрібно звільняти. За його словами, ситуація у країні – це наслідок політичних ігор, які не мають нічого спільного із бажаннями робітників.

Робочі люди за своєю природою є нібито поза політикою і доводити свою точку зору під час мітингів вони не будуть. Про це заявив Лукашенко в ефірі телеканалу СТВ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Білоруси масово страйкують: що відбувається 17 серпня – фото, відео

Якщо робоча людина, яка в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, це не робоча людина. Йдуть – нехай ідуть. Чуєте, у нас збиткова численність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі – всюди. Нехай ідуть. Але на заводах для них після цього місця не має бути,

– підкреслив Лукашенко.

Страйк Лукашенко назвав "ножем у спину". Щоб підкреслити свою "доброту", він наголосив: влада працює, не покладаючи рук, аби у складні часи люди мали нормальні зарплати. Однак є противники, які готові зробити все для знищення білоруської економіки. І саме вони нібито почали розхитувати ситуацію на підприємствах.

Що варто знати про страйк у Білорусі