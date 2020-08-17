Місця на заводах для них не буде: Лукашенко пригрозив страйкувальникам звільненням
Олександр Лукашенко заявив, що людей, які долучаються до загальнонаціонального страйку, потрібно звільняти. За його словами, ситуація у країні – це наслідок політичних ігор, які не мають нічого спільного із бажаннями робітників.
Робочі люди за своєю природою є нібито поза політикою і доводити свою точку зору під час мітингів вони не будуть. Про це заявив Лукашенко в ефірі телеканалу СТВ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Якщо робоча людина, яка в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, це не робоча людина. Йдуть – нехай ідуть. Чуєте, у нас збиткова численність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі – всюди. Нехай ідуть. Але на заводах для них після цього місця не має бути,
– підкреслив Лукашенко.
Страйк Лукашенко назвав "ножем у спину". Щоб підкреслити свою "доброту", він наголосив: влада працює, не покладаючи рук, аби у складні часи люди мали нормальні зарплати. Однак є противники, які готові зробити все для знищення білоруської економіки. І саме вони нібито почали розхитувати ситуацію на підприємствах.
Що варто знати про страйк у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори.
- Попередні результати показали, що у президентській гонці нібито переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який набрав 80% голосів виборців. За його головну опонентку Світлану Тихановську проголосували лише 10% виборців. Водночас дані неофіційних екзитполів відрізнялися на користь Тихановської.
- Білоруси не визнали офіційний результат виборів і ввечері 9 серпня вийшли на мирні протести.
- Мітинги переросли у сутички з правоохоронцями. Мирних протестувальників по-звірячому били, затримували і катували у СІЗО. Є загиблі, сотні людей опинилися на лікарняних ліжках зі страшними пораненнями.
- Білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, в якому взяли участь навіть найбільші заводи країни – МАЗ і БелАЗ