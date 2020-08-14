Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН, не забула і про Україну: відео
Знана російська пропагандистка та ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1" вкотре зганьбилася своїми висловлюваннями. Вона обговорювала ситуацію в Білорусі.
Протести в Білорусі тривають уже 6-й день і у країні діє міліцейське свавілля: саджають у СІЗО мирних людей, б'ють їх. Попри це Скабєєва вважає, що все влада робить правильно, передає 24 канал.
Зверніть увагу Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій
А саме, вона похвалила роботу білоруського ОМОНу – вважає їх хорошими хлопцями. А їхню роботу, себто жорстокість над людьми, – ефективною.
Не забула також у своєму інформаційному потоці і згадати війну в Україні, яку вона чомусь називає не війною, а Майданом.
Коли сварять білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість, зверніть увагу: в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався і не закінчується вже 6-й рік поспіль. А тут протести припинили практично за 3 дні, значить, схема працює,
– висловилась Скабєва.
Здається, у Росії все настільки добре, що тільки про Україну й Білорусь треба згадувати лише в прайм-таймах.
Дивіться відео, як Скабєєва висловилась про Білорусь та Україну:
Що відомо про протести в Білорусі
- 9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, де Лукашенко нібито набрав 80% голосів. Його головна конкурентка Світлана Тихановська, попри величезну підтримку народу, за офіційними даними набрала лише 10%.
- Тихановська під тиском білоруської влади була змушена виїхати до Литви.
- Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації по всій країні, але основний епіцентр подій був зосереджений у Мінську.
- Мирні мітинги перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці застосовували агресію проти громадян: били, стріляли по них та затримували. Загалом є близько 7 тисяч затриманих, місць у СІЗО Білорусі вже немає.
- Сотні білорусів поранені, кілька людей загинули. Мітинги тривають дотепер.