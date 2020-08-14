Знана російська пропагандистка та ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1" вкотре зганьбилася своїми висловлюваннями. Вона обговорювала ситуацію в Білорусі.

Протести в Білорусі тривають уже 6-й день і у країні діє міліцейське свавілля: саджають у СІЗО мирних людей, б'ють їх. Попри це Скабєєва вважає, що все влада робить правильно, передає 24 канал.

Зверніть увагу Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій

А саме, вона похвалила роботу білоруського ОМОНу – вважає їх хорошими хлопцями. А їхню роботу, себто жорстокість над людьми, – ефективною.

Не забула також у своєму інформаційному потоці і згадати війну в Україні, яку вона чомусь називає не війною, а Майданом.

Коли сварять білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість, зверніть увагу: в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався і не закінчується вже 6-й рік поспіль. А тут протести припинили практично за 3 дні, значить, схема працює,

– висловилась Скабєва.

Здається, у Росії все настільки добре, що тільки про Україну й Білорусь треба згадувати лише в прайм-таймах.

Довідка. "Росія 1" – більш відомий як "зливний бачок" через манеру ведучої. Це російський телеканал, на якому виходять потужні пропагандистські програми, головною або і єдиною темою яких є Україна. Тепер вони дістались і до Білорусі.

Дивіться відео, як Скабєєва висловилась про Білорусь та Україну:

Що відомо про протести в Білорусі