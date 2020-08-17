Від початку протестів у Білорусі безвісти пропали 76 людей. Більшість з них – чоловіки.

Про деяких зниклих невідомо майже нічого, повідомляє видання TUT.by, яке створило сервіс для пошуку зниклих безвісти.

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Від вечора 9 серпня безвісти зникли щонайменше 76 людей. Більшість – чоловіки, у списку лише кілька жінок

Що відомо про зниклих

Про декого з них є інформація щодо кількості діб, які їм дали. Однак невідомо, де вони відбувають покарання.

Щодо інших зниклих ситуація складніша – ні родичі, ні волонтери не знають нічого про своїх близьких. У списках засуджених їх немає, у списках тих, хто перебуває у СІЗО, – теж.

Крім того, є винятки, які відрізняються від звичної схеми затримань. Зокрема, директор музею з Гродненської області, який зник після роботи.

За інформацією білоруських силовиків, станом на 17 серпня в ізоляторах тимчасового утримання територіальних ІТТ Білорусі перебували 122 людини. Декого з цих людей до цього теж вважали зниклими.

Правозахисники обіцяють оновлювати список та сподіваються, що він скорочуватиметься.

Зверніть увагу! Раніше у звіті правозахисної громадської ініціативи "Звяно" повідомили, що на протестах у Білорусі загинули щонайменш 5 людей та 7 перебувають у критичному стані.

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Протести у Білорусі: основне

Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.

Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.

За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримані.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.

Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.

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