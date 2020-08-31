Лукашенко звільнив посла, який засуджував насильство над протестувальниками
Олександр Лукашенко звільнив білоруського посла в Іспанії Павла Пустового. Дипломат засуджував насилля над протестувальниками, а також вимагав перерахунку голосів на президентських виборах у Білорусі.
Чому звільнили посла
Лукашенко відправив посла у відставку "за неналежне виконання службових обов'язків". Указ про звільнення президент Білорусі підписав 31 серпня. Про це інформує БЕЛТА.
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Раніше на фейсбук-сторінці посольства Білорусі в Іспанії Пустовий закликав перерахувати голоси президентських виборів. Окрім цього, він наголошував на необхідності проведення відкритих судових засідань проти силовиків, які чинили насильство над мирними білорусами.
Однак Пустовий говорив, що не хоче міняти чинний білоруський прапор на біло-червоно-білий стяг опозиції.
Хто такий Павло Пустовий?Дипломат родом з України, з Донецької області. Працював у білоруському МЗС та посольстві Білорусі на Кубі. Був співробітником місії ООН у Гватемалі. Обіймав посаду білоруського посла в Іспанії з 2019 року.
До речі Посол Білорусі в Словаччині заявив про відставку на тлі протестів
Що відбувається в Білорусі: основне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Однак за результатами незалежних екзитполів, перемогу здобула головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації по всій країні. Згодом мітинги переросли у заворушення. Силовики жорстоко били протестувальників, застосовували проти них зброю та затримували.
- Країни ЄС не визнали результатів білоруських виборів та засудили насильство проти мітингувальників. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців. Країни Балтії вже затвердили санкційний список, до якого увійшов Лукашенко.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи чесних виборів та відставки Лукашенка.
- Протести та страйки тривають досі. Однак Лукашенко на поступки не йде.