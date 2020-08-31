Олександр Лукашенко звільнив білоруського посла в Іспанії Павла Пустового. Дипломат засуджував насилля над протестувальниками, а також вимагав перерахунку голосів на президентських виборах у Білорусі.

Чому звільнили посла

Лукашенко відправив посла у відставку "за неналежне виконання службових обов'язків". Указ про звільнення президент Білорусі підписав 31 серпня. Про це інформує БЕЛТА.

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Раніше на фейсбук-сторінці посольства Білорусі в Іспанії Пустовий закликав перерахувати голоси президентських виборів. Окрім цього, він наголошував на необхідності проведення відкритих судових засідань проти силовиків, які чинили насильство над мирними білорусами.

Однак Пустовий говорив, що не хоче міняти чинний білоруський прапор на біло-червоно-білий стяг опозиції.

Хто такий Павло Пустовий? Дипломат родом з України, з Донецької області. Працював у білоруському МЗС та посольстві Білорусі на Кубі. Був співробітником місії ООН у Гватемалі. Обіймав посаду білоруського посла в Іспанії з 2019 року.

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