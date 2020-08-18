Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав акції протесту в Білорусі. Через це він заявив, що подав заяву про відставку.

Таку заяву посол зробив в інтерв'ю білоруському порталу TUT.BY. Напередодні він записав відеозвернення із підтримкою мирних протестувальників.

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Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити його політику,

– заявив Лещеня.

За його словами, в МЗС вважають, його заявлена громадянська позиція "вийшла за ці рамки". Також у відомстві наголосили, що рішення про відставку посла повинна прийняти особа, яка його призначала, тобто глава держави – Лукашенко.

Довідка. Напередодні Ігор Лещеня підтримав учасників акцій протесту на тлі виборів президента і заявив, що солідарний з мітингувальниками.

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