Посол Білорусі в Словаччині заявив про відставку на тлі протестів
Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав акції протесту в Білорусі. Через це він заявив, що подав заяву про відставку.
Таку заяву посол зробив в інтерв'ю білоруському порталу TUT.BY. Напередодні він записав відеозвернення із підтримкою мирних протестувальників.
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Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити його політику,
– заявив Лещеня.
За його словами, в МЗС вважають, його заявлена громадянська позиція "вийшла за ці рамки". Також у відомстві наголосили, що рішення про відставку посла повинна прийняти особа, яка його призначала, тобто глава держави – Лукашенко.
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