Жіночі протести та вимоги театралів: що відбувається в Білорусі 29 серпня – фото, відео
Вже три тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів у перші дні і ось уже 21 день поспіль виходять на вулицю, аби висловити невдоволення владою.
Про те, що відбувається на 21-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Протести в Білорусі 29 серпня
Вимоги до влади від Купалівського театру
Працівники Купалівського театру у Мінську, який став епіцентром протестів у столиці, висунули вимоги до влади, інформує hromadske.
Керівника театру Павла Латушка, який зараз є членом президії Координаційної ради театру звільнили. На його місце одразу призначили нову людину.
Представники чинної влади дозволяють собі публічно висловлюватися про нас в зневажливому тоні, називаючи нас фейками та пропонуючи виїхати на заробітки до США,
– мовиться у заяві працівників театру.
Вимоги театралів до влади:
- звільнення всіх політв'язнів та затриманих під час виборчої кампанії і мирних акцій, пов'язаних з нею;
- розслідувати всі випадки насильства щодо протестуючих та випадкових людей;
- порушити кримінальні справи щодо силовиків, які зловживали своїми повноваженнями;
- допустити представників ЗМІ, адвокатів та медиків до тих, хто ще знаходиться в ізоляторах;
- зупинити тиск на працівників, які беруть участь в мирних акціях протесту та висловлюють свою громадянську позицію;
- провести нові вибори президента при новому складі ЦВК і допуском незалежних міжнародних і національних спостерігачів.
Ланцюги солідарності
У центрі Мінська щодня створюють ланцюги солідарності. 29 серпня такий ланцюг на площі Перемоги створили жінки. Поруч проїхала колона байкерів з червоно-біло-червоними прапорами. Очевидці помітили у цьому районі кілька автозаків. На площу Перемоги прибув і ОМОН.
Мітингувальниці, що переважно одягнулись у білі та червоні кольори, прийшли з квітами. Жінки утворили величезну колону, що рушила з площі Перемоги до Жовтневої площі.
У центрі Мінська жінки створили ланцюг солідарності / Фото TUT.by
Байкери з червоно-біло-червоною символікою / Фото TUT.by
У центрі Мінська – автозаки / Фото TUT.by
Дивіться відео з площі Перемоги:
Головні площі міста загородили
Аби уникнути масових мітингів, мінська влада виставила загорожі на головних площах міста: Жовтневій площі, площі Перемоги та площі Незалежності.
Встановили турнікети на головних площах Мінська / Фото TUT.by
Автопробіг за Лукашенка
У Мінську провели автопробіг на підтримку Олександра Лукашенка. Колона складалась з близько сотні автівок. На машинах були червоно-зелені та російські прапори. Цікаво, що з деяких автомобілів лунала пісня "Саня залишиться з нами", а також гімн Білорусі.
Дивіться відео з автопробігу:
Боротьба проти ЗМІ
Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації двох журналістів BBC та ще чотирьох – "Радіо Свобода". Тепер вони не мають права виконувати свою журналістську діяльність на території Білорусі. Відповідне рішення ухвалили члени міжвідомчої комісії з протидії екстремізму.
Раніше МЗС позбавило акредитації чотирьох росіян, що працюють на іноземні ЗМІ. За інформацією посольства Росії, журналісти представляють Associated Press і німецький канал ARD.
Детально Боротьба проти ЗМІ: МЗС Білорусії анулював акредитації журналістів BBC і "Радіо Свобода"
Заява Сергія Міхалка
Фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок опублікував відеозвернення, в якому закликає до нових демократичних виборів в Білорусі. Вперше він настільки детально прокоментував ситуацію у своїй країні.
Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Обурені виборці назвали вибори сфальсифікованими і вийшли на акції протестів.
- Проти мітингувальників правоохоронці застосували силу, загинули щонайменше 4 людей, ще більше ніж тисяча отримали поранення.
- Країни ЄС не визнали результатів президентських виборів та засудили насилля над протестувальниками. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців.
- З 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк. Протести не стихають і досі.