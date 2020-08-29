Вже три тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів у перші дні і ось уже 21 день поспіль виходять на вулицю, аби висловити невдоволення владою.

Про те, що відбувається на 21-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Протести в Білорусі 29 серпня

Вимоги до влади від Купалівського театру

Працівники Купалівського театру у Мінську, який став епіцентром протестів у столиці, висунули вимоги до влади, інформує hromadske.

Керівника театру Павла Латушка, який зараз є членом президії Координаційної ради театру звільнили. На його місце одразу призначили нову людину.

Представники чинної влади дозволяють собі публічно висловлюватися про нас в зневажливому тоні, називаючи нас фейками та пропонуючи виїхати на заробітки до США,

– мовиться у заяві працівників театру.

Вимоги театралів до влади:

звільнення всіх політв'язнів та затриманих під час виборчої кампанії і мирних акцій, пов'язаних з нею;

розслідувати всі випадки насильства щодо протестуючих та випадкових людей;

порушити кримінальні справи щодо силовиків, які зловживали своїми повноваженнями;

допустити представників ЗМІ, адвокатів та медиків до тих, хто ще знаходиться в ізоляторах;

зупинити тиск на працівників, які беруть участь в мирних акціях протесту та висловлюють свою громадянську позицію;

провести нові вибори президента при новому складі ЦВК і допуском незалежних міжнародних і національних спостерігачів.

Ланцюги солідарності

У центрі Мінська щодня створюють ланцюги солідарності. 29 серпня такий ланцюг на площі Перемоги створили жінки. Поруч проїхала колона байкерів з червоно-біло-червоними прапорами. Очевидці помітили у цьому районі кілька автозаків. На площу Перемоги прибув і ОМОН.



Мітингувальниці, що переважно одягнулись у білі та червоні кольори, прийшли з квітами. Жінки утворили величезну колону, що рушила з площі Перемоги до Жовтневої площі.



У центрі Мінська жінки створили ланцюг солідарності / Фото TUT.by



Байкери з червоно-біло-червоною символікою / Фото TUT.by



У центрі Мінська – автозаки / Фото TUT.by

Дивіться відео з площі Перемоги:

Головні площі міста загородили

Аби уникнути масових мітингів, мінська влада виставила загорожі на головних площах міста: Жовтневій площі, площі Перемоги та площі Незалежності.



Встановили турнікети на головних площах Мінська / Фото TUT.by

Це цікаво! У МВС Білорусі заявили, що під час акцій протесту 28 серпня затримали 32 людей. У силовому відомстві запевняють, що "ужили всіх заходів", аби забезпечити порядок. Також правоохоронці кажуть: акції були малолюдними. На площі Незалежності вони нарахували лише 90 людей, біля "червоного костьолу" не більше ніж 200.

Автопробіг за Лукашенка

У Мінську провели автопробіг на підтримку Олександра Лукашенка. Колона складалась з близько сотні автівок. На машинах були червоно-зелені та російські прапори. Цікаво, що з деяких автомобілів лунала пісня "Саня залишиться з нами", а також гімн Білорусі.

Дивіться відео з автопробігу:

Боротьба проти ЗМІ

Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації двох журналістів BBC та ще чотирьох – "Радіо Свобода". Тепер вони не мають права виконувати свою журналістську діяльність на території Білорусі. Відповідне рішення ухвалили члени міжвідомчої комісії з протидії екстремізму.

Раніше МЗС позбавило акредитації чотирьох росіян, що працюють на іноземні ЗМІ. За інформацією посольства Росії, журналісти представляють Associated Press і німецький канал ARD.

Детально Боротьба проти ЗМІ: МЗС Білорусії анулював акредитації журналістів BBC і "Радіо Свобода"

Заява Сергія Міхалка

Фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок опублікував відеозвернення, в якому закликає до нових демократичних виборів в Білорусі. Вперше він настільки детально прокоментував ситуацію у своїй країні.

Міхалок н аголосив, що група зробила свій вибір вже давно: музиканти не визнавали результати виборів, починаючи з 2010 року. Про це вони співали та неодноразово заявляли в інтерв'ю. Тому, звичайно, позиція у 2020 році у них – незмінна.

Дивіться звернення Сергія Міхалка:

Коротко про протести у Білорусі