З акції – до автозаку: скільки людей затримали під час протестів у Білорусі
У МВС Білорусі заявили, що під час акцій протесту 28 серпня затримали 32 людей. У силовому відомстві запевняють, що "ужили всіх заходів", аби забезпечити порядок.
У центрі Мінська нарахували менше ніж сотню людей
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі запевняють: протести були малолюдними. Про це мовиться у заяві пресслужби відомства.
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Відтак, силовики нарахували на акції біля Національного академічного театру імені Купали лише 200 осіб. На площі Незалежності, за підрахунками МВС, було ще менше мітингувальників – не більше 90 громадян.
При цьому, наголосили стражі порядку, саме акції у Мінську були найбільш чисельними.
Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Обурені виборці назвали вибори сфальсифікованими і вийшли на акції протестів.
- Проти мітингувальників правоохоронці застосували силу, загинули щонайменше 4 людей, ще більше ніж тисяча отримали поранення.
- Країни ЄС не визнали результатів президентських виборів та засудили насилля над протестувальниками. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців.
- З 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк. Протести не стихають і досі.