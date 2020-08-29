У МВС Білорусі заявили, що під час акцій протесту 28 серпня затримали 32 людей. У силовому відомстві запевняють, що "ужили всіх заходів", аби забезпечити порядок.

У центрі Мінська нарахували менше ніж сотню людей

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі запевняють: протести були малолюдними. Про це мовиться у заяві пресслужби відомства.

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Відтак, силовики нарахували на акції біля Національного академічного театру імені Купали лише 200 осіб. На площі Незалежності, за підрахунками МВС, було ще менше мітингувальників – не більше 90 громадян.

При цьому, наголосили стражі порядку, саме акції у Мінську були найбільш чисельними.

Якими насправді були протести 28 серпня читайте тут.

Коротко про протести у Білорусі