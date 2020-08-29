Влада Білорусі повинна припинити залякувати та переслідувати людей через політичні мотиви. А злочини, вчинені на тлі протестів, необхідно повноцінно й прозоро розслідувати.

До цього закликали США, Велика Британія, Швейцарія і Європейський Союз у спільній заяві місій країн, оприлюдненій представництвом ЄС в Білорусі на офіційному сайті 28 серпня.

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Мирні протести у Білорусі та рішучість народу в прагненні до демократичних змін вразили світову спільноту. Усі заявники вкотре наголосили, що солідарні з народом Білорусі в його вимогах дотримання прав і свобод людини та проведення вільних і чесних виборів.

Та важливо й інше: "Ми стали свідками нелюдського і непропорційного застосування правоохоронцями сили проти мирних демонстрантів і простих громадян". Мовиться про смерті, травми, жорстокість, нехтування людською гідністю й правосуддям, тобто про насильство як фізичне, так і психологічне.

Ми засуджуємо непропорційне застосування сили й закликаємо владу Білорусі припинити насильство,

– заявили у світовій спільноті.

США, Велика Британія, Швейцарія і Європейський Союз закликають Білорусь:

Припинити погрози застосування військової сили проти власних громадян.

Негайно і беззастережно звільнити всіх несправедливо затриманих.

Припинити залякування і переслідування з політичних мотивів.

Дотримуватися демократичних свобод і прав людини.

Провести повноцінні й прозорі розслідування всіх злочинів і зловживань, що сталися на тлі протестів.

"Тільки це створить можливість для мирного врегулювання кризи на основі відкритого національного діалогу", – підсумували у заяві.

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Зверніть увагу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняв, що Україна підтримує позицію США і Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі. Контакти на дипломатичному рівні між країнами наразі на паузі.

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