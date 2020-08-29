Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації двох журналістів BBC та ще чотирьох – "Радіо Свобода". Тепер вони не мають права виконувати свою журналістську діяльність на території Білорусі.

Відповідне рішення ухвалили члени міжвідомчої комісії з протидії екстремізму. Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Важливо Чорний список: влада Білорусі заблокувала ще 2 незалежних ЗМІ

Редакція "Радіо Свобода" заявила, що чотири їхні журналісти залишилися без акредитації. Мовиться про:

Алесь Дащінскій;

Олег Грузділовіч;

Володимир Грідін;

Олександра Динько

Раніше в суботу МЗС позбавив акредитації чотирьох працюючих на іноземні ЗМІ російських журналістів. За інформацією посольства Росії, журналісти представляють Associated Press і німецький канал ARD. Їх висилають з країни.

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Влада проти ЗМІ: як у Білорусі блокують незалежні видання

Видання "Наша Ніва" та Naviny.by донедавна залишались одними з небагатьох незалежних доступних ЗМІ. Адже 22 серпня влада Білорусі заблокувала 73 сайти. Серед них опинились "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат", The Village й інші.

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