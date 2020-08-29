Чорний список: влада Білорусі заблокувала ще 2 незалежних ЗМІ
Вночі 29 серпня у Білорусі заблокували ще 2 незалежних ЗМІ: "Наша Ніва" і Naviny.by. Наразі на сайти видань зайти неможливо. Загалом від початку протестів у країні заблокували понад 70 ресурсів.
Чому заблокували сайти
Доступ до ресурсів обмежили офіційно. Про це повідомили у телеграм-каналі Nexta.live.
Читайте також Міхалок з BRUTTO записав звернення щодо виборів у Білорусі: емоційне відео
Сайти потрапили у список ресурсів обмеженого доступу, відповідно до рішення Мінінформації Білорусі. Цей список звичайні користувачі мережі не можуть побачити, однак його видно для інтернет-провайдерів.
У Мінінформації кажуть, що керувались законом "Про ЗМІ". Мовляв, у Білорусі заборонено розповсюдження інформації, направленої на пропаганду війни, екстремістської діяльності тощо.
Які ЗМІ потрапили у "чорний список"
Видання "Наша Ніва" та Naviny.by залишались одними з небагатьох незалежних доступних ЗМІ. Адже 22 серпня влада Білорусі заблокувала 73 сайти. Серед них опинились "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат", The Village й інші.
Попри блокування, ресурси можна відвідати за допомогою VPN.
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини і що відомо – фото, відео
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Хоча за результатами незалежних екзитполів перемогу здобула головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні мітинги. Однак силовики влаштували жорстокий розгін протестів. Співробітники ОМОНу били людей, застосовували проти них зброю та затримували.
- Країни ЄС не визнали результатів президентських виборів та засудили насилля над протестувальниками. Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців.
- З 11 серпня у країні почався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Протести і страйки тривають по всій країні досі.