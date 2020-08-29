Вночі 29 серпня у Білорусі заблокували ще 2 незалежних ЗМІ: "Наша Ніва" і Naviny.by. Наразі на сайти видань зайти неможливо. Загалом від початку протестів у країні заблокували понад 70 ресурсів.

Чому заблокували сайти

Доступ до ресурсів обмежили офіційно. Про це повідомили у телеграм-каналі Nexta.live.

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Сайти потрапили у список ресурсів обмеженого доступу, відповідно до рішення Мінінформації Білорусі. Цей список звичайні користувачі мережі не можуть побачити, однак його видно для інтернет-провайдерів.

У Мінінформації кажуть, що керувались законом "Про ЗМІ". Мовляв, у Білорусі заборонено розповсюдження інформації, направленої на пропаганду війни, екстремістської діяльності тощо.

Які ЗМІ потрапили у "чорний список"

Видання "Наша Ніва" та Naviny.by залишались одними з небагатьох незалежних доступних ЗМІ. Адже 22 серпня влада Білорусі заблокувала 73 сайти. Серед них опинились "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат", The Village й інші.

Попри блокування, ресурси можна відвідати за допомогою VPN.

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