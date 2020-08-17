Ситуація жахлива, – Трамп вперше відреагував на криваві протести у Білорусі
Очільник США Дональд Трамп вперше відреагував на криваві протести у Білорусі, що тривають вже понад тиждень. Американський лідер підкреслив, що США стежитимуть за ситуацією.
Президент США Дональд Трамп вважає "жахливою" ситуацію в Білорусі. Про це повідомляє "РИА Новости".
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Трамп заявив про те, що у Білорусі склалася жахлива ситуація, де після президентських виборів спалахнули масові протести й страйки. Він також сказав, що Сполучені Штати уважно за цим стежать.
Зауважимо, що раніше держсекретар США Майк Помпео закликав Мінськ почати діалог з білоруським суспільством, а також заявив, що вибори в цій країні не були вільними та справедливими.
Помпео не виключає, що через побиття протестувальників проти влади Білорусі можуть застосувати санкції. Водночас, наголосив він, якою саме буде реакція Сполучених Штатів, ще поки остаточно не вирішили.
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Протести у Білорусі: головне
- Масові протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення результатів президентських виборів. Люди вийшли на вулиці, адже вважають результати виборів сфальсифікованими.
- У перші ж дні мітингів бійці ОМОНу били та затримували активістів. Першою офіційною жертвою став Олександр Тарайковський. З ним попрощалися у Мінську 15 серпня.
- Правозахисники повідомляють про щонайменше п'ятьох людей, яких вбили під час протестів у Білорусі.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.