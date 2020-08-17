Очільник США Дональд Трамп вперше відреагував на криваві протести у Білорусі, що тривають вже понад тиждень. Американський лідер підкреслив, що США стежитимуть за ситуацією.

Президент США Дональд Трамп вважає "жахливою" ситуацію в Білорусі. Про це повідомляє "РИА Новости".

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Трамп заявив про те, що у Білорусі склалася жахлива ситуація, де після президентських виборів спалахнули масові протести й страйки. Він також сказав, що Сполучені Штати уважно за цим стежать.

Зауважимо, що раніше держсекретар США Майк Помпео закликав Мінськ почати діалог з білоруським суспільством, а також заявив, що вибори в цій країні не були вільними та справедливими.

Помпео не виключає, що через побиття протестувальників проти влади Білорусі можуть застосувати санкції. Водночас, наголосив він, якою саме буде реакція Сполучених Штатів, ще поки остаточно не вирішили.

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