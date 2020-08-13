У США вже думають про нові санкції проти Білорусі
Державний секретар США Майк Помпео не виключає, що через побиття протестувальників проти влади Білорусі можуть застосувати санкції. Водночас, наголосив він, якою саме буде реакція Сполучених Штатів, ще поки остаточно не вирішили.
США неймовірно занепокоєні ситуацією з виборами й тим, що вони не були більш вільними й демократичними, заявив Майк Помпео в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Ми вже бачили таку поведінку раніше, тож ми шкодуємо, що все складається так само. Ми бачили насильство і його наслідки. До мирних демонстрантів ставляться так, як не мають ставитися,
– наголосив держсекретар США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати досі не визначилися з тим, якою буде їхня реакція, але запевнив: вона буде спільною з європейськими партнерами, які також цінують свободу.
Також у держсекретаря запитали, чи не розглядають у Вашингтоні можливість запровадження санкцій, наприклад, припинення постачання нафти в Білорусь. У відповідь він сказав, що розглядаються всі можливі варіанти.
"Тут важливо позначити критерії, що саме ми можемо зробити на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок – це ще тільки належить визначити", – резюмував Майк Помпео.
Масові протести в Білорусі: що треба знати
- Масові протести в Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати омонівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.