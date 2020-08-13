Державний секретар США Майк Помпео не виключає, що через побиття протестувальників проти влади Білорусі можуть застосувати санкції. Водночас, наголосив він, якою саме буде реакція Сполучених Штатів, ще поки остаточно не вирішили.

США неймовірно занепокоєні ситуацією з виборами й тим, що вони не були більш вільними й демократичними, заявив Майк Помпео в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Ми вже бачили таку поведінку раніше, тож ми шкодуємо, що все складається так само. Ми бачили насильство і його наслідки. До мирних демонстрантів ставляться так, як не мають ставитися,

– наголосив держсекретар США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати досі не визначилися з тим, якою буде їхня реакція, але запевнив: вона буде спільною з європейськими партнерами, які також цінують свободу.

Також у держсекретаря запитали, чи не розглядають у Вашингтоні можливість запровадження санкцій, наприклад, припинення постачання нафти в Білорусь. У відповідь він сказав, що розглядаються всі можливі варіанти.

"Тут важливо позначити критерії, що саме ми можемо зробити на благо народу Білорусі. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок – це ще тільки належить визначити", – резюмував Майк Помпео.

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