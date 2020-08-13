Государственный секретарь США Майк Помпео не исключает, что из-за избиения протестующих против властей Беларуси могут применить санкции. В то же время, подчеркнул он, какой именно будет реакция Соединенных Штатов, еще пока окончательно не решили.

США невероятно обеспокоены ситуацией с выборами и тем, что они не были более свободными и демократичными, заявил Майк Помпео в интервью "Радио Свобода".

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Мы уже видели такое поведение раньше, поэтому мы сожалеем, что все складывается так же. Мы видели насилие и его последствия. К мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться,

– подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор не определились с тем, какой будет их реакция, но заверили: она будет общей с европейскими партнерами, которые также ценят свободу.

Также у госсекретаря спросили, не рассматривают ли в Вашингтоне возможность введения санкций, например, прекращения поставок нефти в Беларусь. В ответ он сказал, что рассматриваются все возможные варианты.

"Здесь важно обозначить критерии, что именно мы можем сделать на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам – это еще только предстоит определить", – резюмировал Майк Помпео.

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