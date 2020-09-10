Марія Колесникова, яка наразі перебуває у СІЗО в Мінську, подала заяву до Слідчого комітету через викрадення та погрози. Скаргу опозиціонерки передала її адвокатка Людмила Козак.

Колесниковій одягали на голову мішок

Колесникова у заяві зазначила, що їй одягнули на голову мішок, заштовхали до мікроавтобуса. Про це інформує TUT.BY.

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У такому стані Колесникову повезли до білорусько-українського кордону. Ба більше, під час цієї "подорожі" жінці погрожували позбавити її життя.

Зокрема, заявлялося, що у випадку, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою або по частинах. Висловлювалися погрози позбавити мене волі на строк до 25 років,

– мовиться у заяві Колесникової.

Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Мінську

Також політикиня зазначила, що після того, як вона порвала свій паспорт, її знову таки посадили в автобус та повезли – цього разу в Мозирський прикордонний загін.

Зверніть увагу! Наразі Колесникова затримана за звинуваченням у спробі "незаконного захоплення влади". Вона перебуває в камері з 6 іншими людьми.

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