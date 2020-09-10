Викрали та погрожували: Марія Колесникова подала заяву до Слідчого комітету
Марія Колесникова, яка наразі перебуває у СІЗО в Мінську, подала заяву до Слідчого комітету через викрадення та погрози. Скаргу опозиціонерки передала її адвокатка Людмила Козак.
Колесниковій одягали на голову мішок
Колесникова у заяві зазначила, що їй одягнули на голову мішок, заштовхали до мікроавтобуса. Про це інформує TUT.BY.
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У такому стані Колесникову повезли до білорусько-українського кордону. Ба більше, під час цієї "подорожі" жінці погрожували позбавити її життя.
Зокрема, заявлялося, що у випадку, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою або по частинах. Висловлювалися погрози позбавити мене волі на строк до 25 років,
– мовиться у заяві Колесникової.
Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Мінську
Також політикиня зазначила, що після того, як вона порвала свій паспорт, її знову таки посадили в автобус та повезли – цього разу в Мозирський прикордонний загін.
Головне про викрадення та затримання Колесникової:
- 8 вересня 2020 року стало відомо про зникнення члена президії Координаційної ради Марії Колесникової, прессекретаря Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова.
- Згодом виявилось, що Кравцов та Родненков перетнули білорусько-український кордон.
- Колесникова порвала свій паспорт, отож її не змогли видворити.
- У Києві Родненков та Кравцов розповіли, що їхній приїзд до України був примусовим. Обом погрожували відкриттям кримінальних справ.
- Колесникова спочатку перебувала в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО в Мінськ.