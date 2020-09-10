Противницю Лукашенка Марію Колесникову, яку спершу викрали, а потім намагалися витурити до України, зараз утримують в СІЗО. З нею змогла зустрітися адвокатка. Вона розповіла, у якому стані зараз опозиціонерка.

Адвокатка Людмила Казак розповіла, як пишуть у телеграм-каналі Віктора Бабарика, таке:

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Колесникова каже, що під час утримання в ГУБОЗіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією) силовики їй погрожували фізичною розправою . Щодо цих погроз опозиціонерка планує подавати до суду.

. Щодо цих погроз опозиціонерка планує подавати до суду. Своє затримання Колесникова вважає викраденням. У юридичній площині вона також має намір складати звернення, аби встановити всіх причетних до нападу та спроби її вивезення на територію України.

Казак каже, що на тілі Колесникової є сліди ударів, у жінки болять руки після штовханини в автомобілі.

Та попри все Марія почуває себе добре, бадьоро. Шість сусідок в камері її не турбують, але турбують тиск і серце. Прикро також і те, що документів Колесниковій не відновили.

Нагадаємо, Колеснікову викрали в центрі Мінська білоруські силовики. Її намагалися силоміць вивезти в Україну, але на кордоні опозиціонерка порвала свій паспорт. Після цього її відвезли до СІЗО № 1 на Володарського в Мінську.

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