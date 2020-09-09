У президії Координаційної ради опозиції Білорусі – семеро людей. Станом на 9 вересня на волі залишилися тільки двоє – юрист Максим Знак та письменниця й нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

"Я особисто не готовий залишати Республіку Білорусь", – так заявив юрист Максим Знак, член президії Координаційної ради опозиції Білорусі. Його слова наводять у телеграм-каналі видання "Белсат".

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Там же зазначили, що з усіх семи членів президії Координаційної ради на волі залишився тільки Знак та ще Світлана Алексієвич:

Світлана Алексієвич – письменниця, нобелівська лауреатка з літератури, авторка книг "Чорнобильська молитва" та "У війни не жіноче обличчя".

– письменниця, нобелівська лауреатка з літератури, авторка книг "Чорнобильська молитва" та "У війни не жіноче обличчя". Максим Знак – юрист, кандидат наук, адвокат, фахівець у царині громадянського права. Куратор юридичного напрямку роботи штабу Віктора Бабарико, який планував боротися за пост президента Білорусі.

Що сталося з іншими лідерами опозиції до Лукашенка – членами президії Координаційної ради

Марія Колесникова – була координатором штабу Віктора Бабарико, який мав намір стати кандидатом у президенти, але став лише в'язнем. Під час протестів стала одним з яскравих облич протистояння владі Лукашенка.

7 вересня стало відомо, що Колесникова зникла. Згодом з'явилася інформація від білоруської влади, що жінка начебто намагалася "прорватися" до України, але не змогла.

Інша версія: опозиціонерку намагалися випровадити за кордон, але вона не захотіла та порвала свій паспорт. За останньою інформацією, Колесникову утримують білоруські прикордонники.

Ольга Ковалькова – юристка, політологиня, співголова партії БХД ("Білоруська християнська демократія"), довірена особа колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської.

У серпні Ковалькову заарештували, а згодом у насильницький спосіб вивезли на кордон із Польщею й випустили у нейтральній смузі.

Павло Латушко – дипломат, колишній міністр культури Білорусі та керівник театру імені Янки Купали. Латушко підтримав протести в країні.

Покинув Білорусь 2 вересня 2020 року через, як він сам пояснив, тиск з боку КДБ.

Лілія Власова – міжнародний медіатор (посередник), юристка, адвокатка.

31 серпня Власову затримали силовики, відтоді немає правдивої інформації про те, де вона перебуває. 3 вересня жінці оголосили звинувачення у податкових злочинах.

Сергій Дилевський – представник МТЗ, лідер страйкому заводу (Мінський тракторний завод – один із найбільших виробників сільськогосподарської техніки у світі, там працюють понад 35 000 людей).