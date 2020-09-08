Влада Білорусі підтвердила затримання Колесникової: останні новини
Білоруський Прикордонний комітет підтвердив, що затримав опозиціонерку Марію Колесникову. Вона буцімто разом з Антоном Родненковим й Іваном Кравцовим намагалися прорвати кордон з Україною, але Колесникову "викинули" по дорозі.
Усі троє в установленому порядку проходили прикордонний контроль сьогодні на початку п'ятої години ранку, повідомили виданню TUT.BY у Прикордонному комітеті Білорусі.
Цікаво Біографія Марії Колесникової: що відомо про білоруську опозиціонерку
Там є особливості проходження кордону, адже між пунктами пропуску Білорусі й України є 13 кілометрів, де розташований населений пункт Олександрівка.
Через це в зазначеному районі між самим пунктом пропуску, де відбувається оформлення, і лінією держкордону, виставлені додаткові прикордонні наряди,
– розповів представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.
Білоруська влада стверджує, що Колесникова, Родненков і Кравцов законно оформили перетин кордону, але після цього почали його проривати й ледь не збили прикордонника.
"При цьому Колесникова за межами автомобіля. Мабуть, її з транспортного засобу випхали, щонайменше, так це зараз представляється, наскільки можу судити я", – пояснив Бичковський.
Яка позиція України:
- Держприкордонслужба повідомила, що Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною й проходять усі необхідні процедури. Марії Колесникової з ними не було.
- Тоді білоруські ЗМІ й поширили інформацію, що її "викинули" з автомобіля. Водночас цю версію заперечив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
- Український чиновник розповів, що Родненкова й Кравцова буквально видворили з Білорусі. Колесникова, щоб уникнути такої долі, порвала свій паспорт.