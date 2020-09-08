Білоруський Прикордонний комітет підтвердив, що затримав опозиціонерку Марію Колесникову. Вона буцімто разом з Антоном Родненковим й Іваном Кравцовим намагалися прорвати кордон з Україною, але Колесникову "викинули" по дорозі.

Усі троє в установленому порядку проходили прикордонний контроль сьогодні на початку п'ятої години ранку, повідомили виданню TUT.BY у Прикордонному комітеті Білорусі.

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Там є особливості проходження кордону, адже між пунктами пропуску Білорусі й України є 13 кілометрів, де розташований населений пункт Олександрівка.

Через це в зазначеному районі між самим пунктом пропуску, де відбувається оформлення, і лінією держкордону, виставлені додаткові прикордонні наряди,

– розповів представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

Білоруська влада стверджує, що Колесникова, Родненков і Кравцов законно оформили перетин кордону, але після цього почали його проривати й ледь не збили прикордонника.

"При цьому Колесникова за межами автомобіля. Мабуть, її з транспортного засобу випхали, щонайменше, так це зараз представляється, наскільки можу судити я", – пояснив Бичковський.

Яка позиція України: