Штаб колишнього претендента на посаду президента Білорусі Віктора Бабарика в понеділок, 31 серпня, заявив про намір створити політичну партію "Вместе" ("Разом"). Цікаво, що це рішення члени опозиційної Координаційної ради разом якраз і не приймали.

Бабарико хоче зареєструвати партію, а Координаційна рада – громадський рух

Штаб поширив відеозвернення Бабарика, пише Інтерфакс-Україна, записане задовго до затримання політика (сталося в червні 2020 року).

До теми Замість Дня знань – день страйку: у Білорусі до протестів приєднаються студенти

"Ми розуміємо, що настав час оголосити продовження нашої боротьби – але вже з присутністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об'єднати всіх прихильників", – сказав Бабарико у зверненні.

Координаційна рада білоруської опозиції при цьому не змінить формат роботи, попри рішення чи факт створення партії "Разом" прихильниками Бабарико. У Координаційній раді наголосили, що не є політичною партією.

А, власне, ідея створення партії "Разом" ("Вместе") – ініціатива штабу Віктора Бабарика, яку погоджували не загалом з Координаційною радою, а лише з тими членами президії, з якими це "було можливо через об'єктивні обставини".

Дещо раніше, зауважимо, Координаційна рада опозиції публічно запропонувала створити громадський рух для ведення діалогу з владою – рух, який можна було б зареєструвати офіційно.



І якщо, мовляв, влада не захоче "юридично оформляти цю силу", то у такий спосіб вона очевидно продемонструє, що відмовляється від діалогу.

Коротко про Координаційну раду опозиції Білорусі

Після президентських виборів, де оголосили перемогу Лукашенка, в Білорусі прихильники опозиційної кандидатки Світлани Тихановської створили Координаційну раду.

Тоді навколо Тихановської об'єдналися чи не всі опозиціонери, а їхня рада мала сприяти мирній передачі президентської влади в країні шляхом нових виборів.

У президії Координаційної ради – відомі люди:

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич,

Міжнародний медіатор Лілія Власова,

Представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський,

Юрист Максим Знак,

Довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова,

Координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова,

Ексдиректор Купалівського театру, який став одним із символів протестів, й ексдипломат Павло Латушко.

Влада Білорусі Координаційну раду вважає антиконституційною та шкідливою для національної безпеки.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі тривають з 9 серпня через сумнівну перемогу на виборах Лукашенка, який керує країною з 1994 року.

Несподівано Лукашенко визнав, що в Білорусі "дещо авторитарна" система: відео

Коротко про те, що відбувалося у Білорусі останні кілька днів: дивіться відео 24 каналу