Опозиція в Білорусі на роздоріжжі: одні хочуть створити партію, інші – громадський рух
Штаб колишнього претендента на посаду президента Білорусі Віктора Бабарика в понеділок, 31 серпня, заявив про намір створити політичну партію "Вместе" ("Разом"). Цікаво, що це рішення члени опозиційної Координаційної ради разом якраз і не приймали.
Бабарико хоче зареєструвати партію, а Координаційна рада – громадський рух
Штаб поширив відеозвернення Бабарика, пише Інтерфакс-Україна, записане задовго до затримання політика (сталося в червні 2020 року).
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"Ми розуміємо, що настав час оголосити продовження нашої боротьби – але вже з присутністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об'єднати всіх прихильників", – сказав Бабарико у зверненні.
Координаційна рада білоруської опозиції при цьому не змінить формат роботи, попри рішення чи факт створення партії "Разом" прихильниками Бабарико. У Координаційній раді наголосили, що не є політичною партією.
А, власне, ідея створення партії "Разом" ("Вместе") – ініціатива штабу Віктора Бабарика, яку погоджували не загалом з Координаційною радою, а лише з тими членами президії, з якими це "було можливо через об'єктивні обставини".
Коротко про Координаційну раду опозиції Білорусі
- Після президентських виборів, де оголосили перемогу Лукашенка, в Білорусі прихильники опозиційної кандидатки Світлани Тихановської створили Координаційну раду.
- Тоді навколо Тихановської об'єдналися чи не всі опозиціонери, а їхня рада мала сприяти мирній передачі президентської влади в країні шляхом нових виборів.
У президії Координаційної ради – відомі люди:
- Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич,
- Міжнародний медіатор Лілія Власова,
- Представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський,
- Юрист Максим Знак,
- Довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова,
- Координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова,
- Ексдиректор Купалівського театру, який став одним із символів протестів, й ексдипломат Павло Латушко.
Влада Білорусі Координаційну раду вважає антиконституційною та шкідливою для національної безпеки.
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