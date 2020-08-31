Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його правління має авторитарний характер. Він також підкреслив, що у країні потрібно будувати систему, зав'язану не на президентові.

Про це він заявив на робочій зустрічі з Валентином Сукалом, головою Верховного суду республіки, повідомляє "БелТА".

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Лукашенко визнав, що багато розмов зараз ведуть про те, що потрібно побудувати нову суспільно-політичну систему в Білорусі та змінити ситуацію в країні.

Незважаючи на те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте – президент оберігає і охороняє суди,

– підкреслив він.

Президент Білорусі вважає, що це – особистісний момент. Натомість треба зробити так, аби працювала система, не зав'язана на особистості, зокрема й на ньому.

Лукашенко про авторитарну систему в Білоусі: дивіться відео "БелТА"

Крім цього, Лукашенко зазначив, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі. Він попросив голову Верховного суду долучитися до цього процесу.

Що раніше заявляв Олександр Лукашенко: