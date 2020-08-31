Замість Дня знань – день страйку: у Білорусі до протестів приєднаються студенти
У Білорусі студенти 1 вересня проведуть загальнонаціональний страйк. Під час масової акції протесту молодь планує зібрати підписи під петицією про відставку президента Олександра Лукашенка.
Студенти страйкуватимуть біля Міносвіти
Про акцію оголосили студенти з вишів Мінська. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на білоруські телеграм-канали.
До теми Протести в Білорусі: хроніка подій у відео
Вимоги студентів:
- відставка Лукашенка;
- припинення насильства і притягнення до відповідальності винних у тортурах і знущаннях;
- звільнення всіх політв'язнів і довільно затриманих, а також припинення переслідування за політичні погляди;
- відставка ЦВК;
- проведення повторних чесних і прозорих виборів з незалежними спостерігачами.
Акція стартує об 11:00 біля вищих навчальних закладів. Після цього мітингувальники вирушать до Міністерства освіти країни, де й планують передати петицію профільному міністру.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними, Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка, опозиціонерка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. У ніч на 10 серпня люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНівці жорстко розганяли мітингувальників. Влада визнала, що під час протестів загинули 4 людини, однак активісти стверджують, що загиблих більше.
- Сотні людей отримали поранення, тисячі протестувальників були затримані, однак багатьох вже відпустили.
- Протести не стихають і досі, до них долучились працівники великих підприємств.