У Білорусі студенти 1 вересня проведуть загальнонаціональний страйк. Під час масової акції протесту молодь планує зібрати підписи під петицією про відставку президента Олександра Лукашенка.

Студенти страйкуватимуть біля Міносвіти

Про акцію оголосили студенти з вишів Мінська. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на білоруські телеграм-канали.

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Вимоги студентів:

відставка Лукашенка;

припинення насильства і притягнення до відповідальності винних у тортурах і знущаннях;

звільнення всіх політв'язнів і довільно затриманих, а також припинення переслідування за політичні погляди;

відставка ЦВК;

проведення повторних чесних і прозорих виборів з незалежними спостерігачами.

Акція стартує об 11:00 біля вищих навчальних закладів. Після цього мітингувальники вирушать до Міністерства освіти країни, де й планують передати петицію профільному міністру.

Це цікаво! Раніше Олександр Лукашенко казав, що для тих студентів, що беруть участь у протестах, можуть скасувати відтермінування служби в армії.

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