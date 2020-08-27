Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що скасує відстрочку від служби в армії для студентів. Стосуватиметься це, щоправда, лише тих, хто бере участь в акціях.

Лукашенко пригрозив студентам, що вийшли на вулиці

Таку заяву президент Білорусі зробив під час наради у Мінську, інформує БЕЛТА.

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А потім, ви ж повинні розуміти, що хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у виші. Ну, не хочуть вчитися, тоді батьківщину треба захищати. У нас вітчизна в небезпеці,

– пригрозив Лукашенко.

Лукашенко каже, що готовий до діалогу

Водночас глава держави зазначив, що готовий до діалогу зі студентськими та робочими колективами. Головне, зазначив Лукашенко, вибрати представників, які передадуть йому вимоги демонстрантів. На словах президент готовий йти на поступки.

Усі хочуть нового політичного устрою. Та давайте візьмемось за конституцію, вносіть пропозиції і формуємо нову конституцію – це головний закон країни. І "танцювати" будемо від конституції,

– зазначив Лукашенко.

Разом з тим, білоруський президент зауважив: вислухати пропозиції він може лише від адекватних людей і в жодному разі не на вулиці і не під тиском мітингувальників.

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