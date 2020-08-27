Ланцюг солідарності та численні затримання: що відбувається в Білорусі 27 серпня – фото, відео
Вже дев’ятнадцятий день поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди виступають проти насилля правоохоронців під час демонстрацій, вимагають звільнення політичних в’язнів та проведення нових виборів президента без участі в них Олександра Лукашенка. Так, 27 серпня у Мінську люди знову встали у ланцюг солідарності.
Про те, що відбувається на 19-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Протести в Білорусі:
- Вранці 27 серпня люди у Мінську зібралися біля "червоного костьолу", який ввечері 26 серпня силовики замкнули на вхід і вихід та не випускали звідти людей. Так, під будівлю храму прийшли жінки, які стали у ланцюг солідарності.
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Під час розгону демонстрації 26 серпня були затримані щонайменше 30 протестувальників. Серед них був щонайменше 1 журналіст. Вони перебувають у РУВС Радянського району Мінська та Жовтневого району.
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Окрім того, влада Білорусі провадить нові затримання та допити серед опозиціонерів. Так, 27 серпня у Бресті затримали лідера соціал-демократичної партії "Громада" Ігоря Масловського. Його повезли у Ленінське районне відділення внутрішніх справ міста. Це затримання може бути першим таким випадком репресій білоруської влади проти лідерів опозиційних партій.
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Тим часом до затриманої членкині Координаційної ради Ольги Ковалькової відмовляються пускати адвоката.
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Ще одна членкиня президії Координаційної ради опозиції Марія Колеснікова прибула на допит у Слідком Білорусі. Під будівлею її зустріли прихильники, їм вона сказала, що налаштована бадьоро, відчуває себе захищеною.
Тим часом "Допомога по-братськи": Путін на прохання Лукашенка створив резерв правоохоронців
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Білорусь не впускає гуманітарну допомогу з Польщі. Пів доби прикордонники Білорусі тримають вантаж з Польщі на кордоні. Допомога надійшла для постраждалих під час протестів. Тим часом Лукашенко зробив скандальну заяву: мовляв, Польща претендує на Гродненську область після розпаду Білорусі.
Польська вантажівка з гуманітарною допомогою для Білорусі: відео
Головне про протести у Білорусі
- Масштабні протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали виходити на вулиці своїх міст, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.