Вже дев’ятнадцятий день поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди виступають проти насилля правоохоронців під час демонстрацій, вимагають звільнення політичних в’язнів та проведення нових виборів президента без участі в них Олександра Лукашенка. Так, 27 серпня у Мінську люди знову встали у ланцюг солідарності.