У Білорусі затримали лідера соціал-демократичної партії "Громада" Ігоря Масловського. Саме затримання може бути першим таким випадком репресій білоруської влади проти лідерів опозиційних партій.

Відповідну інформацію оприлюднив телеграм-канал "Белсат". Там зазначають: Масловського повезли у Ленінське районне відділення внутрішніх справ у Бресті.

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Подробиць затримання та ймовірних причин цього наразі немає.

Інтерфакс-Україна відзначає: за час протестів у Білорусі про затримання голів опозиційних партій поки не повідомляли. Відтак це може бути першим затримання лідера-опозиціонера.

Серед найгучнішої справи, яку білоруська влада почала проти опозиції – затримання та визнання антиконституційною Координаційну раду Білорусі.

У її справі вже допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич, яка входила до президії.

Що відомо про затримання членів Координаційної ради Білорусі