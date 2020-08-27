У Білорусі затримали лідера опозиційної партії "Громада" Ігоря Масловського
У Білорусі затримали лідера соціал-демократичної партії "Громада" Ігоря Масловського. Саме затримання може бути першим таким випадком репресій білоруської влади проти лідерів опозиційних партій.
Відповідну інформацію оприлюднив телеграм-канал "Белсат". Там зазначають: Масловського повезли у Ленінське районне відділення внутрішніх справ у Бресті.
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Подробиць затримання та ймовірних причин цього наразі немає.
Інтерфакс-Україна відзначає: за час протестів у Білорусі про затримання голів опозиційних партій поки не повідомляли. Відтак це може бути першим затримання лідера-опозиціонера.
Серед найгучнішої справи, яку білоруська влада почала проти опозиції – затримання та визнання антиконституційною Координаційну раду Білорусі.
У її справі вже допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич, яка входила до президії.
Що відомо про затримання членів Координаційної ради Білорусі
- 24 серпня в Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.
- Раніше Генеральна прокуратура Білорусі відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади.