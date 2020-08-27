Протести у Білорусі: за останню добу затримали понад 30 протестувальників, серед них журналіст
У Білорусі за останню добу затримали понад 30 протестувальників. Вони перебувають у РУВС Радянського району Мінська та Жовтневого району. Серед затриманих є журналіст.
Таку інформацію оприлюднив правозахисний центр "Вясна", на їхньому сайті опублікували список затриманих на площі Незалежності у Мінську.
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У цьому списку вказано 26 людей. Напередодні повідомляли лише про 19 затриманих. Правозахисники додали, що більшість затриманих доставили до РУВС Радянського району Мінська. Ще деяких протестувальників відвезли у РУВС Жовтневого району.
Серед затриманих – один журналіст Артем Лява. Він працює у "Белсаті". Як відомо, його затримали вже після акції на одній з прилеглих вулиць. Чоловік повертався до свого авто, яке припаркував неподалік. Однак його затримали та відвезли у відділок міліції. Там журналіст пробув усю ніч. Відпустили Артема Ляву о 7:00, так і не склавши протокол.
Також правозахисники повідомили, що автівку та телефон журналіста обшукали. Затримали також кількох протестувальників у Бресті, Вітебську та декількох інших містах.
Протести у Білорусі: що відомо
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікавим є те, що результати незалежних екзит-полів показали перемогу опозиціонерки Світлани Тихановської. Саме це спровокувало протести в країні.
- Вони спалахнули у ніч на 10 серпня у Білорусі. Мирних мітингувальників ОМОНівці розганяли світлошумовими гранатами та ґумовими кулями.
- Влада Білорусі офіційно визнала, що під час протестів загинули 4 осіб, але опозиція назвала більші цифри. Сотні людей отримали поранення. Понад 7 тисяч протестувальників було затримано.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Цю раду вже визнали неконституційною.
- Затримували та стріляли навіть у журналістів. Зокрема, з'явилось відео, де видно, як силовик навмисне стріляє з вогнепальної зброї в журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську.