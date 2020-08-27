У Білорусі за останню добу затримали понад 30 протестувальників. Вони перебувають у РУВС Радянського району Мінська та Жовтневого району. Серед затриманих є журналіст.

Таку інформацію оприлюднив правозахисний центр "Вясна", на їхньому сайті опублікували список затриманих на площі Незалежності у Мінську.

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У цьому списку вказано 26 людей. Напередодні повідомляли лише про 19 затриманих. Правозахисники додали, що більшість затриманих доставили до РУВС Радянського району Мінська. Ще деяких протестувальників відвезли у РУВС Жовтневого району.

Серед затриманих – один журналіст Артем Лява. Він працює у "Белсаті". Як відомо, його затримали вже після акції на одній з прилеглих вулиць. Чоловік повертався до свого авто, яке припаркував неподалік. Однак його затримали та відвезли у відділок міліції. Там журналіст пробув усю ніч. Відпустили Артема Ляву о 7:00, так і не склавши протокол.

Також правозахисники повідомили, що автівку та телефон журналіста обшукали. Затримали також кількох протестувальників у Бресті, Вітебську та декількох інших містах.

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