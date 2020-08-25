З'явилось відео, де видно, як силовик навмисне стріляє з вогнепальної зброї в журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську. Як було відомо раніше, її поранило гумовою кулею.

Відео опублікувало видання "Наша Нива". Додамо, що поранення журналістки трапилось 10 серпня у Мінську.

Детальніше У Мінську поранили журналістку Лубневську: відео стрілянини

У вечір, коли поранили Лубневську, на вулицях Мінська перебували сотні силовиків. На відео видно, як спочатку жоден з них не завдавав шкоди групі журналістів, серед яких була і Лубневська. Варто зазначити, що усі представники ЗМІ були у жилетах з надписом "Преса".

Однак згодом один з ОМОНівців зупинився приблизно за 10 метрів від групи та вистрілив саме у Наталію Лубневську. Цей момент видно на відео. Наприкінці відео показано рану, яка утворилася через вистріл гумової кулі. Людям зі слабкою психікою рекомендуємо не дивитись до кінця.

Силовик вистрілив у журналістку спеціально: відео

Що відомо про стан журналістки

Як повідомили у виданні, Наталія Лубневська вже понад 2 тижні перебуває в лікарні. Їй вже зробили одну операцію. Однак медики припустили, що, ймовірно, потрібно буде ще раз виконати оперативне втручання. Наразі невідомо, скільки часу журналістка проведе в лікарні.

Лубневська вимагає розслідування

Журналістка Наталія Лубневська написала заяву у поліції. Вона висловила вимогу відкрити кримінальну справу за фактом заподіяння їй тілесних ушкоджень. У "Нашій Ниві" зазначили, що зі свого боку надали правоохоронцям відеозапис, на якому зафіксовано момент пострілу.

Також редакція видання закликала правоохоронні органи ставитись до своїх обов'язків чесно та відповідально, адже усі докази у них вже є, а ідентифікувати особу із відео є простим завданням для правоохоронців. "Його рішення залежить лише від волі керівництва Слідчого комітету, Міністерства внутрішніх справ та інших правоохоронних органів", – заявили у виданні.

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