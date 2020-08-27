Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яка разом із Веронікою Цепкало активно підтримувала на президентських виборах в Білорусі Світлану Тихановську, прийшла у Слідчий комітет на допит. Туди її викликали напередодні. Річ у тім, що Колеснікова є членкинею Координаційної ради Білорусі.

Окрім того, на відміну від Цепкало та Тихановської, вона не виїжджала з Білорусі та приходить підтримати демонстрантів на усі великі акції в Мінську, а також приїжджає до страйкарів та дає їм поради. Про те, що Колеснікова прибула до будівлі Слідкому у Мінську пишуть білоруські телеграм-канали, передає 24 канал.

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Так, Колеснікову прийшли підтримати однодумці, а також журналісти. Політикиня багато усміхалася та заявила, що почувається у безпеці, на допит йде повністю спокійною.

Почуваюся бадьоро, оптимістично, все в порядку. Всім бажаю не здаватися і триматися,

– сказала вона.

Вона вважає, що заведена кримінальна справа проти Координаційної ради є інструментом тиску на громадянське суспільство.

Марія Колеснікова перед допитом: відео

Колеснікову прийшли підтримати люди: відео

Також Колеснікова відзвітувала, що за останню добу до відкритого складу Координаційної ради приєдналася ще тисяча осіб, тож тепер в ній 2 тисячі членів.

Хто така Марія Колеснікова? До своєї політичної кар’єри Колеснікова була відомою флейтисткою.

В політику прийшла у 2020 році, коли очолила штаб кандидата в президенти Віктора Бабарико.

Після арешту та недопуску Бабарико до виборів його штаб на чолі з Колесніковою підтримав єдину кандидаткув президенти Білорусі від опозиції Світлану Тихановську.

Є членом президії Координаційної ради Білорусі.

Хто входить в президію Координаційної ради опозиції:

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич;

довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова;

представниця штабу Віктора Бабарико Марія Колесникова;

ексдиректор Купальського театру та дипломат Павло Латушко;

юрист, представник штабу Віктора Бабарико Максим Знак;

представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ Сергій Ділевський;

міжнародний посередник, юрист Лілія Власова.

Зверніть увагу! 24 серпня в Білорусі затримали 2 членів опозиційної Координаційної ради – довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів. Генеральна прокуратура Білорусі відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади.