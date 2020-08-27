Опозиціонерка Марія Колеснікова прийшла на допит у Слідком Білорусі: що відомо – фото, відео
Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яка разом із Веронікою Цепкало активно підтримувала на президентських виборах в Білорусі Світлану Тихановську, прийшла у Слідчий комітет на допит. Туди її викликали напередодні. Річ у тім, що Колеснікова є членкинею Координаційної ради Білорусі.
Окрім того, на відміну від Цепкало та Тихановської, вона не виїжджала з Білорусі та приходить підтримати демонстрантів на усі великі акції в Мінську, а також приїжджає до страйкарів та дає їм поради. Про те, що Колеснікова прибула до будівлі Слідкому у Мінську пишуть білоруські телеграм-канали, передає 24 канал.
Раніше У Білорусі допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвіч: головне з її промови
Так, Колеснікову прийшли підтримати однодумці, а також журналісти. Політикиня багато усміхалася та заявила, що почувається у безпеці, на допит йде повністю спокійною.
Почуваюся бадьоро, оптимістично, все в порядку. Всім бажаю не здаватися і триматися,
– сказала вона.
Вона вважає, що заведена кримінальна справа проти Координаційної ради є інструментом тиску на громадянське суспільство.
Марія Колеснікова перед допитом: відео
Колеснікову прийшли підтримати люди: відео
Також Колеснікова відзвітувала, що за останню добу до відкритого складу Координаційної ради приєдналася ще тисяча осіб, тож тепер в ній 2 тисячі членів.
Хто така Марія Колеснікова?До своєї політичної кар’єри Колеснікова була відомою флейтисткою.
В політику прийшла у 2020 році, коли очолила штаб кандидата в президенти Віктора Бабарико.
Після арешту та недопуску Бабарико до виборів його штаб на чолі з Колесніковою підтримав єдину кандидаткув президенти Білорусі від опозиції Світлану Тихановську.
Є членом президії Координаційної ради Білорусі.
Хто входить в президію Координаційної ради опозиції:
- Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич;
- довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова;
- представниця штабу Віктора Бабарико Марія Колесникова;
- ексдиректор Купальського театру та дипломат Павло Латушко;
- юрист, представник штабу Віктора Бабарико Максим Знак;
- представник страйкому Мінського тракторного заводу МТЗ Сергій Ділевський;
- міжнародний посередник, юрист Лілія Власова.