Затримання студентів, обшуки в компаніях: що відбувається в Білорусі 2 вересня – фото, відео
Уже третій тиждень у Білорусі не стихають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів ОМОНом у перші дні і ось уже 25 день поспіль виходять на вулицю, щоб висловити невдоволення владою. 2 вересня на мітинги знову вийшли сотні студентів.
Про те, що відбувається на 25-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Протести в Білорусі 2 вересня
Затримання студентів продовжились
У Вітебську на страйк вийшли студенти Державної академії ветеринарної медицини. Молоді люди встали у ланцюг солідарності. Проте силовики, який деякий час спостерігали за демонстрацією, таки вирішили затримати щонайменше двох студентів.
Аналогічна ситуація трапилась і у столиці Білорусі – зі студентами Мінського державного лінгвістичного університету. ОМОнівці не гребували затриманням навіть представниць прекрасної статі.
Дивіться фото з акцій протесту у Мінську / Фото з телеграм-каналів:
Ланцюг солідарності з "котиків"
У Мінську на проспекті Переможців утворили оригінальний ланцюг солідарності. Дівчата, що одягнули обручі "з вушками" тримали в руках плакат – "Ми, котики, ми за чистоту лотків та інформації". Також учасниці принесли з собою чистий котячий лоток.
На акцію зібрались "котики" / Фото читача TUT.by
Павло Латушко – у Польщі
Колишній директор Купальського театру у Мінську та член президії Координаційної ради Павло Латушко наразі перебуває у Польщі. Латушко заперечив, що це пов'язано з еміграцією, натомість зазначив, що візьме участь у Економічному форумі у місті Карпач.
Звільнення невигідних керівників
Позбулась посади Наталія Ломаско – перша в історії жінка-директор Слуцького м'ясокомбінату. Офіційна причина звільнення Ломаско – поки невідома. Проте саме вона дозволила не їхати на провладний мітинг своїм працівникам.
Обшуки в IT-компаніях
В офісах IT-компанії PandaDoc проводять обшуки. Раніше співзасновник компанії Микита Мікадо запропонував допомогу силовикам, що звільнились після виборів. Також обшукали і помешкання одного з топ-менеджерів PandaDoc Віктора Кувшинова. Дружина Кувшинова повідомила, що з Віктором немає зв'язку, а також зник його комп'ютер.
Лавров знайшов винних у подіях в Білорусі
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні". Начебто у росіян є неспростовні докази цього. Серед організаторів білоруських протестів Лавров назвав Нацкорпус. Правий сектор, а також "С14" та "Тризуб Степана Бандери".
Протести та страйки в Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли ґумовими кулями та світлошумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- Незважаючи на загиблих та поранених, люди не злякалися і продовжують виходити на мітинги.
- 1 вересня на акції протесту вийшли студенти. ОМОНівці жорстко їх розігнали.