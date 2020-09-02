Уже третій тиждень у Білорусі не стихають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів ОМОНом у перші дні і ось уже 25 день поспіль виходять на вулицю, щоб висловити невдоволення владою. 2 вересня на мітинги знову вийшли сотні студентів.

Про те, що відбувається на 25-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести в Білорусі 2 вересня

Затримання студентів продовжились

У Вітебську на страйк вийшли студенти Державної академії ветеринарної медицини. Молоді люди встали у ланцюг солідарності. Проте силовики, який деякий час спостерігали за демонстрацією, таки вирішили затримати щонайменше двох студентів.

Аналогічна ситуація трапилась і у столиці Білорусі – зі студентами Мінського державного лінгвістичного університету. ОМОнівці не гребували затриманням навіть представниць прекрасної статі.

Зверніть увагу! Під час акцій протесту 1 вересня, як повідомляють у МВС Білорусі, були затримані 128 осіб. У Мінську – 95 осіб. 2 вересня відбуваються суди над затриманими. Декому суди уже повідомили своє рішення – від 5 до 15 діб арешту.

Дивіться фото з акцій протесту у Мінську / Фото з телеграм-каналів:

Ланцюг солідарності з "котиків"

У Мінську на проспекті Переможців утворили оригінальний ланцюг солідарності. Дівчата, що одягнули обручі "з вушками" тримали в руках плакат – "Ми, котики, ми за чистоту лотків та інформації". Також учасниці принесли з собою чистий котячий лоток.



На акцію зібрались "котики" / Фото читача TUT.by

Павло Латушко – у Польщі

Колишній директор Купальського театру у Мінську та член президії Координаційної ради Павло Латушко наразі перебуває у Польщі. Латушко заперечив, що це пов'язано з еміграцією, натомість зазначив, що візьме участь у Економічному форумі у місті Карпач.

Звільнення невигідних керівників

Позбулась посади Наталія Ломаско – перша в історії жінка-директор Слуцького м'ясокомбінату. Офіційна причина звільнення Ломаско – поки невідома. Проте саме вона дозволила не їхати на провладний мітинг своїм працівникам.

Обшуки в IT-компаніях

В офісах IT-компанії PandaDoc проводять обшуки. Раніше співзасновник компанії Микита Мікадо запропонував допомогу силовикам, що звільнились після виборів. Також обшукали і помешкання одного з топ-менеджерів PandaDoc Віктора Кувшинова. Дружина Кувшинова повідомила, що з Віктором немає зв'язку, а також зник його комп'ютер.

Лавров знайшов винних у подіях в Білорусі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні". Начебто у росіян є неспростовні докази цього. Серед організаторів білоруських протестів Лавров назвав Нацкорпус. Правий сектор, а також "С14" та "Тризуб Степана Бандери".

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